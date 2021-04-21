حذّر خبراء تقنية ومستخدمون من الضغط على رابط يظهر في مجموعات الدردشة على تطبيق "واتساب" يعرض عليهم تحويل الواجهة من اللون الأخضر المعروف إلى اللون الوردي، بالإضافة إلى مزايا أخرى، وقد تداول مستخدمون هذا الرابط عن طريق الخطأ.

وبالضغط على الرابط، تظهر صفحة بها خيار لتحميل تطبيق يُفترض أنه واتساب الجديد، إلا أنه لا يمتّ إليه بصلة، وهو فقط مجرد برنامج خبيث.

وأكد خبراء في الأمن السيبراني أن النقر على الرابط قد يؤدي إلى منع المستخدمين من الدخول على حساباتهم تماماً.

من جانبها، حذرت هيئة مراقبة هندية مستخدمي الإصدارات القديمة من تطبيقَي واتساب وواتساب بيزنس، من مخاطر تَعرُّض بياناتهم الشخصية للاختراق بسبب برامج خبيثة.

وقالت هيئة مراقبة الأمن السيبراني "Cert-In" إن فريقها وجد ثغرات "متعددة" داخل التطبيقات تسمح للمتسللين بالوصول إلى معلومات حساسة، لكن هذا الأمر ينطبق فقط على الإصدارات القديمة، أما الإصدارت الحديثة فيُفترض أن تكون آمنة.