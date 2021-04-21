سياسة
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فخ جديد.. لماذا يحذّر الخبراء من تغيير لون واتساب إلى "وردي"؟
رابط جديد يظهر في مجموعات الدردشة على تطبيق واتساب يحوّل الواجهة من اللون الأخضر المعروف إلى اللون الوردي بالإضافة إلى مزايا أخرى، لماذا يحذّر منه الخبراء؟
فخ جديد.. لماذا يحذّر الخبراء من تغيير لون واتساب إلى "وردي"؟
خبراء يحذّرون من عملية قرصنة جديدة عبر تغيير لون تطبيق واتساب من أخضر إلى وردي / Reuters
21 أبريل 2021

حذّر خبراء تقنية ومستخدمون من الضغط على رابط يظهر في مجموعات الدردشة على تطبيق "واتساب" يعرض عليهم تحويل الواجهة من اللون الأخضر المعروف إلى اللون الوردي، بالإضافة إلى مزايا أخرى، وقد تداول مستخدمون هذا الرابط عن طريق الخطأ.

وبالضغط على الرابط، تظهر صفحة بها خيار لتحميل تطبيق يُفترض أنه واتساب الجديد، إلا أنه لا يمتّ إليه بصلة، وهو فقط مجرد برنامج خبيث.

وأكد خبراء في الأمن السيبراني أن النقر على الرابط قد يؤدي إلى منع المستخدمين من الدخول على حساباتهم تماماً.

من جانبها، حذرت هيئة مراقبة هندية مستخدمي الإصدارات القديمة من تطبيقَي واتساب وواتساب بيزنس، من مخاطر تَعرُّض بياناتهم الشخصية للاختراق بسبب برامج خبيثة.

وقالت هيئة مراقبة الأمن السيبراني "Cert-In" إن فريقها وجد ثغرات "متعددة" داخل التطبيقات تسمح للمتسللين بالوصول إلى معلومات حساسة، لكن هذا الأمر ينطبق فقط على الإصدارات القديمة، أما الإصدارت الحديثة فيُفترض أن تكون آمنة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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