صرحت وزيرة التعليم الفرنسية السابقة نجاة فالو بلقاسم بأن العلمانية باتت تُستخدم في فرنسا فقط لإقصاء الإسلام.

وقالت بلقاسم في حديث لإذاعة "فرانس إنتر"، إن "ظهور مشروع قانون الانفصالية على جدول الأعمال قبل عام واحد من الانتخابات الرئاسية، أثار تساؤلات حول الطريقة التي تستخدم بها الحكومة مصطلح العلمانية".

وأكّدت الوزيرة الفرنسية السابقة أن العلمانية لا ينبغي أن تكون سبباً لخلق ساحة حرب، مضيفة أن "الحكومة لديها رغبة في ذلك على الأغلب".

وتابعت: "عندما تُستغلّ العلمانية لإقصاء مجموعة من الناس بعينها، فإنهم يرون العلمانية كما لو كانت عدوّاً".

وشدّدت بلقاسم على أن الحكومات اليمينية استخدمت العلمانية، فقط لإقصاء الإسلام.

وأشارت إلى أنه من أجل حل المشكلة "يجب أن نشرح للشباب أن العلمانية تعني احترام الناس من مختلف الأديان ومعاملتهم دون تمييز"، مضيفة أنه "لا ينبغي استخدام العلمانية لإقصاء الناس".

وشغلت نجاة فالو بلقاسم منصب وزيرة التعليم في فرنسا خلال فترة حكم الرئيس السابق فرانسوا أولاند، سلف الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون.