سياسة
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تركيا.. استحداث وزارتين وتعيين 3 وزراء جدد
نشرت الجريدة الرسمية في تركيا الأربعاء، مرسوماً رئاسياً يتضمن إجراء تعديل حكومي، وتعيين 3 وزراء جدد. وحسب المرسوم، قُسمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والأسرة، إلى وزارتين، وعُيّن وزير جديد للتجارة.
تركيا.. استحداث وزارتين وتعيين 3 وزراء جدد
استحداث وزارتين وتعيين 3 وزراء جدد في تركيا / AA
21 أبريل 2021

نشرت الجريدة الرسمية في تركيا الأربعاء، مرسوماً رئاسياً يتضمن إجراء تعديل حكومي، وتعيين 3 وزراء جدد.

وحسب المرسوم، قُسمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والأسرة إلى وزارتين، هما وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية، ووزارة العمل والضمان الاجتماعي، ليرتفع عدد الحقائب في الحكومة إلى 17وزارة.

ووفقاً للتعديل الحكومي الجديد عُيّنت دريا يانيك وزيرة للأسرة والخدمات الاجتماعية، وعُين فيدات بلغين وزيراً للعمل والضمان الاجتماعي، كما عُين محمد موش وزيراً للتجارة بدلاً من الوزيرة السابقة روهصار بكجان.

والمحامية دريا يانيك معروفة في الأوساط التركية بأعمالها التطوعية، كما شغلت عديداً من المناصب في جمعية المرأة والديمقراطية التركية KADEM.

كما انتُخبت يانيك عضواً في هيئة القرار والتنفيذ المركزي في المؤتمر العامّ الأخير لحزب العدالة والتنمية.

أما الوزير فيدات بلغين فهو نائب سابق لأنقرة، وشغل مؤخراً منصب كبير مستشاري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبهذا التعديل ارتفع عدد الوزارات في الحكومة التركية من 16 إلى 17.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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