سياسة
3 دقيقة قراءة
خطر إصابة أعلى.. ما علاقة قلة النوم بمرض الخرف؟
أظهرت دراسة في مجلة "نيتشر كومونيكيشنز" أن خطر الإصابة بالخرف يكون أعلى بنسبة 20-40% لدى الأشخاص الذين ينامون لفترة قصيرة، والذين تكون مدة نومهم تساوي ست ساعات في الليلة أو أقلّ عند سنّ الخمسين أو الستين.
خطر إصابة أعلى.. ما علاقة قلة النوم بمرض الخرف؟
دراسة تثبت علاقة بين قلة النوم والإصابة بمرض الخرف / Reuters
21 أبريل 2021

تَبيّن أن للنوم ست ساعات أو أقلّ في الليلة بين سن الخمسين والسبعين صلة بزيادة خطر الإصابة بالخرف، وفق دراسة جديدة تابعت نحو ثمانية آلاف بالغ بريطاني لأكثر من 25 عاماً.

وأظهرت الدراسة التي نُشرت الثلاثاء في مجلة "نيتشر كومونيكيشنز" أن خطر الإصابة بالخرف يكون أعلى بنسبة 20-40% لدى الأشخاص الذين ينامون لفترة قصيرة، والذين تساوي مدة نومهم ست ساعات في الليلة أو أقلّ عند سن الخمسين أو الستين، مما هو لدى الذين يمضون ليالي "عادية" لا يقلّ فيها النوم عن سبع ساعات.

واستنتجت الدراسة الصادرة عن المعهد الوطني الفرنسي للصحة والبحوث الطبية وجامعة باريس بالتعاون مع جامعة "يونيفرسيتي كوليدج" في لندن، أن بين مدة النوم وخطر الإصابة بالخرف صلة، لكنها لم تتوصل إلى تأكيد علاقة السبب بالنتيجة.

ولاحظت الباحثة سيفيرين سابيا وزملاؤها أن خطر الإصابة بالخرف أعلى بنسبة 30% لدى الأشخاص الذين تتراوح سنهم بين 50 و70 عاماً والذين ينامون منهجياً لمدة قصيرة، بغض النظر عن مشكلاتهم الصحية القلبية الوعائية المحتملة أو التمثيل الغذائي أو الاكتئاب، وهي عوامل الخطر للخرف.

وأجرى المشاركون في الدراسة تقويماً ذاتياً لمدة نومهم ست مرات بين عامَي 1985 و2015. وفي عام 2012 وضع نحو 3900 منهم أيضاً ساعة مقياس التسارع التي تلتقط الحركة في أثناء النوم ليلاً من أجل التحقق من دقة تقديراتهم، مما أكد النتائج المتعلقة بخطر الإصابة بالخرف على مدى فترة امتدت إلى مارس/آذار 2019.

ويُسجَّل سنوياً في كل أنحاء العالم نحو عشرة ملايين إصابة جديدة بالخرف، بما في ذلك مرض ألزهايمر، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية. وكثيراً ما يضعف النوم عند المرضى المصابين به. مع ذلك تشير مجموعة متزايدة من الأدلّة البحثية إلى أن أنماط النوم قبل ظهور الخرف من المحتمل أيضاً أن تساهم في تطور المرض.

وشدّد المعهد الوطني الفرنسي للصحة والبحوث الطبية على أن هذه النتائج تُظهِر أن النوم في منتصف العمر يمكن أن يؤدي دوراً في صحة الدماغ ويؤكّد تالياً أهمية عادات النوم الجيدة للصحة.

وأشارت مجلة "نيتشر" إلى أن الأبحاث المستقبلية قد تتمكن من تحديد ما إذا كان تحسين أنماط النوم يساعد على الوقاية من الخرف.

ورأت الدكتورة سارة إيماريسيو من صندوق أبحاث مرض ألزهايمر، أن "الإقلاع عن التدخين وشرب الكحول باعتدال والاستمرار في النشاط الذهني والبدني واتباع نظام غذائي متوازن والتحكم في مستويات الكوليسترول وضغط الدم، تشكّل عوامل قد تساعد على الحفاظ على صحة أدمغتنا مع التقدم في العمر".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us