سياسة
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لعشاق المشي.. ما أفضل أوقات ممارسته خلال شهر رمضان؟
يُعَدّ المشي من أكثر الرياضات انتشاراً في العالم، بسبب سهولة تطبيقه من جميع الفئات العمرية، وفوائده الصحية المتعددة. وعبر تويتر، نشر الحساب الرسمي لمجلس الصحة الخليجي مؤخراً أوقاتاً مقترَحة للمساعدة على الاستمرار في المشي خلال شهر رمضان المبارك.
لعشاق المشي.. ما أفضل أوقات ممارسته خلال شهر رمضان؟
ما أفضل أوقات ممارسته خلال شهر رمضان؟ / AFP
21 أبريل 2021

يُعَدّ المشي من أكثر الرياضات انتشاراً في العالم، بسبب سهولة تطبيقه من جميع الفئات العمرية، وفوائده الصحية المتعددة.

وعبر تويتر، نشر الحساب الرسمي لمجلس الصحة الخليجي مؤخراً أوقاتاً مقترحة للمساعد على الاستمرار في المشي خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح مجلس الصحة الخليجي أنه إذا كنت تفضل المشي في أثناء الفجر قبل شهر رمضان، فيمكنك أن تستبدل بذلك ممارسة المشي قبل الإفطار بساعة.

أما إذا كنت تفضل المشي في منتصف الليل، فينصح المجلس بالمشي قبل السحور، كما يمكن للشخص ممارسة المشي ما بين الساعتين التاسعة والحادية عشرة مساءً في حال اعتاد المشي عصراً قبل رمضان.

وبالنسبة إلى الأشخاص الذين كانوا يفضلون المشي بعد العشاء، فيمكنهم المشي بعد السحور في رمضان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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