قالت صحيفة عبرية الأربعاء، إن انفجاراً ضخماً وقع في مصنع دفاعي حساس خلال اختبار في وسط إسرائيل.

وأوضحت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن الانفجار "وقع الثلاثاء خلال تجربة روتينية في مصنع (تومر) للأسلحة المتطورة الذي يضمّ أنواعاً مختلفة من الصواريخ".

وأضافت: "لم ترد أنباء عن وقوع إصابات جراء الانفجار".

ويقع المصنع، وفق الصحيفة، في مدينة الرملة وسط إسرائيل بالقرب من مناطق سكنية "وثّق سكانها المدنيون سحابة دخان نتجت عن الانفجار".

ولفتت الصحيفة إلى أن "كبار مسؤولي الدفاع يحقّقون في الخطأ الذي حدث، وما إذا كانت الإرشادات قد التُزمت" دون تفاصيل أخرى.