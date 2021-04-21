سياسة
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انفجار قوي يهز مصنع دفاع إسرائيلياً "حساساً".. ما القصة؟
قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن انفجاراً ضخماً وقع في مصنع دفاعي حساس في وسط إسرائيل خلال اختبار.
انفجار قوي يهز مصنع دفاع إسرائيلياً "حساساً".. ما القصة؟
لم ترد أنباء عن وقوع إصابات جراء الانفجار
21 أبريل 2021

قالت صحيفة عبرية الأربعاء، إن انفجاراً ضخماً وقع في مصنع دفاعي حساس خلال اختبار في وسط إسرائيل.

وأوضحت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن الانفجار "وقع الثلاثاء خلال تجربة روتينية في مصنع (تومر) للأسلحة المتطورة الذي يضمّ أنواعاً مختلفة من الصواريخ".

وأضافت: "لم ترد أنباء عن وقوع إصابات جراء الانفجار".

ويقع المصنع، وفق الصحيفة، في مدينة الرملة وسط إسرائيل بالقرب من مناطق سكنية "وثّق سكانها المدنيون سحابة دخان نتجت عن الانفجار".

ولفتت الصحيفة إلى أن "كبار مسؤولي الدفاع يحقّقون في الخطأ الذي حدث، وما إذا كانت الإرشادات قد التُزمت" دون تفاصيل أخرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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