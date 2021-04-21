سياسة
2 دقيقة قراءة
صحيفة إسرائيلية: إيران تعترف للمرة الأولى باختراق إسرائيل أرشيفها النووي
اعتبرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية تصريحات منسوبة إلى السكرتير العام لمجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني محسن رضائي حول نجاح إسرائيل في اختراق أرشيف بلاده النووي، بمثابة "اعتراف رسمي من طهران للمرة الأولى بنجاح عملية نفّذها الموساد عام 2018".
صحيفة إسرائيلية: إيران تعترف للمرة الأولى باختراق إسرائيل أرشيفها النووي
جيروزاليم بوست تقول إن إيران تعترف رسمياً للمرة الأولى بنجاح الموساد في اختراق أرشيفها النووي عام 2018 / Reuters
21 أبريل 2021

قالت صحيفة جيروزالم بوست الإسرائيلية إن إيران اعترفت رسمياً للمرة الأولى باختراق جهاز الموساد لها والاستيلاء على أرشيفها النووي، في إشارة إلى العملية التي نفّذها عام 2018.

ونقلت الصحيفة عن السكرتير العام لمجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني محسن رضائي تصريحات أدلى بها لوكالة "مهر" الإيرانية، حول حاجة طهران إلى إعادة النظر في سياساتها الأمنية، بعد اعترافه بنجاح إسرائيل في الحصول على الأرشيف النووي للجمهورية الإسلامية.

وقال رضائي الذي يقدّم تقاريره مباشرة للمرشد الأعلى علي خامنئي، إن "البلاد أصبحت مؤخراً عرضة لاختراقات أمنية واسعة، وليس أدلّ على ذلك من أنه خلال أقلّ من عام شهدنا هجومين تفجيريَّين واغتيالاً".

وقد استهدف الهجومان التفجيريان منشأة نطنز النووية، إذ وقع الأول في يوليو/تموز الماضي، وأدّى إلى تدمير نحو ثلاثة أرباع مرافق أجهزة الطرد المركزي الموجودة فوق الأرض، فيما نُفّذ الثاني قبل نحو 10 أيام مستهدفاً الشبكة الكهربائية ونظام الدعم الاحتياطي ونجم عنه تدمير عدد كبير من أجهزة الطرد المركزي.

أمّا حادثة الاغتيال التي أشار إليها فهي العملية التي قُتِل فيها رئيس البرنامج النووي الإيراني محسن فخري زاده في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأضاف رضائي: "وقبل ذلك سُرِقت وثائق تحتوي على كامل أرشيفنا النووي، وقبلها اكتشفنا وجود مسيَّرات مشتبَه بها وبعضها نفّذ مهمته"، في إشارة إلى العملية التي نفّذها الموساد عام 2018، وعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نتائجها دليلاً على سعي الجمهورية الإسلامية لتطوير سلاح نووي، وهو ما نفته الأخيرة حينها.

وقتها وصف كبير المفاوضين الإيرانيين النوويين عباس عراقجي تصريحات نتنياهو بـ"الطفولية والسخيفة".

وفي وقت سابق الأسبوع الماضي، قال رضائي إن الهجوم الأخير على منشأة نطنز "سيئ من الناحية الشكلية"، مضيفاً: "لقد نفّذوه بهدف كسر إرادتنا الدبلوماسية".

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us