قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء، إن بلاده تخوض نضالاً ضد مثلث الشر في مجال الاقتصاد، ويتضمن الفائدة، وأسعار الصرف، والتضخم.

وأشار الرئيس التركي إلى أن تركيا تواجه حرباً اقتصادية، لكنها تمكنت من المحافظة على استقرارها.

جاء ذلك في كلمة للرئيس التركي خلال مشاركته في اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، بالعاصمة أنقرة.

وأفاد أردوغان بأن "نضالنا ضد التنظيمات الإرهابية في الميدان وضد المستعمرين على الساحة الدولية، خضناه أيضاً في مجال الاقتصاد ضد مثلث الشر (الفائدة - أسعار الصرف - التضخم)".

وأضاف أردوغان أن تركيا تنتج اليوم 70% من احتياجاتها الصناعية، كما أنها باتت دولة رائدة في تصدير المنتجات الزراعية.

وعن الحرب الاقتصادية التي تتعرض لها تركيا قال أردوغان: "أعداؤنا يحاولون دفع النظام المالي العالمي إلى العزوف عن الاستثمار في تركيا".