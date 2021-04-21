قال سيمون كالدر مراسل قسم السفر في صحيفة إندبندنت البريطانية، إن مطار إسطنبول التركي سينتزع الصدارة الأوروبية من مطار هيثرو اللندني في حركة الطيران وعدد الركاب.

ونشر كالدر تقريراً في الصحيفة بعنوان "هيثرو سيفقد تاجه الأوروبي لصالح إسطنبول حسب محللي الطيران"، مستنداً إلى الأرقام الواردة بيان صادر الأربعاء عن شركة "İGA" المشغلة لمطار إسطنبول.

وأفاد كالدر بأنه "بتعافي مراكز النقل الدولية من جائحة كورونا، يبدو أن مطار إسطنبول سيصبح الأكثر كثافة في حركة الطيران بأوروبا".

بدوره قال رالف أنكر محرر الأخبار بموقع "The Anker Report" في التقرير نفسه، إنه عندما يخرج مطار هيثرو ومنافسوه في أوروبا الغربية من جائحة كورونا، فإنهم سيكونون خلف مطار إسطنبول في عدد الركاب.

وأضاف أنكر: "رغم أن المطارات التي تعتمد بشكل كبير على حركة المرور الدولية ستتعافى في نهاية المطاف مثل مطار هيثرو، فإن من المحتمل أن يصبح مطار إسطنبول الضخم أكثر المطارات الأوروبية ازدحاماً".

وأشار التقرير إلى أن مطار إسطنبول أظهر أداء أفضل بخمس مرات من مطار هيثرو، إذ استضاف خلال مارس/آذار 2021 ما نسبته 40% من ركابه في 2019.