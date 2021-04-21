سياسة
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وسط غضب شعبي.. جريمة صباح السالم تهز الكويت والضحية تلفظ أنفاسها الأخيرة
أثارت جريمة مقتل السيدة فرح حمزة أكبر، في وضح النهار، على يد مواطن كويتي، غضباً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، فماذا حدث؟
وسط غضب شعبي.. جريمة صباح السالم تهز الكويت والضحية تلفظ أنفاسها الأخيرة
الداخلية الكويتية تمكنت من القبض على الجاني / AFP
21 أبريل 2021

تَمكَّن رجال المباحث الجنائية في الكويت، من ضبط مواطن أقدم على قتل امرأة بطعنة مباشرة في الصدر، بعد اختطافها من سيارتها من منطقة صباح السالم، حسب صحيفة الأنباء الكويتية.

والضحية اسمها فرح حمزة أكبر، من مواليد عام 1989، وأقدم المتهم على اختطافها هي وطفلتين، 5 و6 سنوات، وقد تلقت وزارة الداخلية أمس بلاغاً من شقيقة الضحية يطالب بالبحث عن أختها.

وتعود تفاصيل القضية إلى خلافات سابقة مع القاتل، هدّد خلالها بقتل فرح طوال عام كامل، ولم تتخذ السلطات أي إجراءات بحقه.

وبعد أن خطفها المتهم وطعنها بضربة مباشرة في القلب، أوصلها إلى مستشفى العدان وتركها هناك قبل هروبه.

وأفاد المستشفى بأن "الضحية لفظت أنفاسها الأخيرة بفعل غزارة الدماء التي نزفتها" حسب صحيفة الأنباء.

وقد أفادت وزارة الداخلية الكويتية مساء الثلاثاء، بأنها ضبطت مرتكب الجريمة بعد أن "خطف مواطنة من مركبتها وذهب بها إلى جهة غير معلومة"، قبل أن يعترف "بتسديد طعنة واحدة في صدر للمجني عليها" تسببت في وفاتها لاحقاً.

تصدر وسم #جريمه_صباح_السالم ووسم #فرح_حمزة_أكبر موقع تويتر، وأثارا تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل، بالإضافة إلى وسم بعنوان #أنا_الضحية_القادمة، يدعو النساء إلى الانتفاض ورفض العنف والأذى الذي يتعرضن له مجتمعياً قبل أن يتحولن إلى ضحايا جدد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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