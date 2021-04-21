قال قائد الجيش في إندونيسيا، إن البحرية تبحث عن غواصة مفقودة على متنها 53 شخصاً، اختفت اليوم الأربعاء، وتطلب مساعدة أستراليا وسنغافورة المجاورتين في البحث.

وقال متحدث باسم البحرية إن الغواصة "كيه آر آي نانجالا 402" الألمانية الصنع، كانت تؤدّي تدريباً باستخدام الطوربيدات في المياه شمالي جزيرة بالي، لكنها لم ترسل نتائجه كما كان متوقعاً، حسب وكالة رويترز.

وقال قائد الجيش هادي تجاهجانتو في رسالة نصية: "ما زلنا نبحث في مياه بالي على مسافة 96 كيلومتراً من بالي عن 53 شخصاً".

وأكد قائد الجيش طلب المساعدة في البحث عن الغواصة وأفراد الطاقم المفقودين من أستراليا وسنغافورة.

وقال إن الاتصالات بالغواصة انقطعت في الساعة 4:30 من صباح الأربعاء، فيما لم يردّ ممثلون عن وزارتَي الدفاع في أستراليا وسنغافورة لتأكيد مشاركتهم في عمليات البحث من عدمها.