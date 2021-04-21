سياسة
3 دقيقة قراءة
بوتين يحذر الغرب من تجاوز "الخطوط الحمراء".. وموسكو تستدعي نائب سفير واشنطن
قال الرئيس الروسي إن على الغرب الحذر من تجاوز "الخطوط الحمراء" لروسيا، مؤكداً أن موسكو سترد سريعاً وبقسوة على أي استفزازات أجنبية، فيما استدعت الخارجية الروسية نائب سفير الولايات المتحدة لدى موسكو وسط تصاعد التوتر بين البلدين.
بوتين يحذر الغرب من تجاوز "الخطوط الحمراء".. وموسكو تستدعي نائب سفير واشنطن
تأتي تصريحات بوتين في وقت تمر فيه العلاقات مع الولايات المتحدة وأوروبا بتوتر حاد بسبب أوكرانيا / Reuters
21 أبريل 2021

حذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأربعاء، الغربَ من تجاوز "الخطوط الحمراء" لروسيا، قائلاً إن موسكو سترد سريعاً وبقسوة على أي استفزازات أجنبية ستجعل من يقدمون عليها يندمون على أفعالهم.

تأتي تصريحات بوتين في وقت تمر فيه العلاقات مع الولايات المتحدة وأوروبا بتوتر حاد بسبب أوكرانيا وصحة المعارض المسجون أليسكي نافالني.

وقال بوتين في خطاب حالة الاتحاد السنوي للبرلمان بمجلسيه: "نريد علاقات طيبة.. ولا نريد فعلاً حرق الجسور".

وأضاف: "لكن إذا أساء أحدهم تفسير حسن نوايانا على أنه عدم اكتراث أو ضعف واعتزم حرق هذه الجسور أو تفجيرها فعليهم أن يعلموا أن رد روسيا سيكون سريعاً وقاسياً"، وقال إن روسيا ستحدد خطوطها الحمراء في كل قضية على حدة.

وتمثل هذه التصريحات أبرز ما جاء في الخطاب الذي استغرق 78 دقيقة وانصب في معظمه على تصدي روسيا لجائحة كورونا والمصاعب الاقتصادية الناجمة عنها.

وشهدت الأسابيع القليلة الماضية تصاعداً في المواجهة بين روسيا والدول الغربية التي تقول إن موسكو تحشد عشرات الآلاف من الجنود قرب أوكرانيا.

ورفضت موسكو المخاوف الأوكرانية والغربية بشأن حشد القوات، قائلة إنها لا تهدد أحداً وروسيا لها الحرية في نشر قواتها على أراضيها.

لكن الكرملين حذر أيضاً السلطات الأوكرانية من محاولة استخدام القوة لاستعادة السيطرة على الشرق الخاضع لسيطرة المتمردين، قائلاً إن روسيا قد تضطر إلى التدخل لحماية المدنيين في المنطقة.

من جهة أخرى، أشار بوتين إلى تحرك روسيا نحو تحديث ترساناتها النووية وقال إن الجيش سيواصل شراء عدد متزايد من أحدث صواريخ تفوق سرعة الصوت وأسلحة جديدة أخرى.

وأضاف أن تطوير غواصات نووية مسيرة من طراز "بوسيدون" وصاروخ موجه من طراز "بوريفيستنيك" الذي يعمل بالطاقة النووية مستمر بنجاح.

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، استدعاء بارت غورمان، نائب سفير الولايات المتحدة لدى موسكو، وسط تصاعد التوتر بين البلدين.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان، إنه "جرى استدعاء نائب السفير الأمريكي لدى موسكو إلى وزارة الخارجية اليوم"، دون الكشف عن تفاصيل حول أسباب الاستدعاء، فيما أفادت وكالة "سبوتنيك" المحلية بوصول غورمان إلى مبنى وزارة الخارجية الروسية بعد استدعائه.

والخميس الماضي، فرضت الولايات المتحدة، حزمة جديدة من العقوبات على موسكو، تشمل طرد 10 دبلوماسيين روس من البلاد؛ بتهمة "التدخل في الانتخابات الرئاسية والقرصنة".

وبعد يوم، أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) أنها "أبلغت سفير الولايات المتحدة لديها جون سوليفان بكيفية ردها على العقوبات الأمريكية الجديدة بحقها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us