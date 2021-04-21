قال وزير النقل والبنية التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو، إن المطارات في بلاده قدمت خدماتها لـ73 مليون مسافر منذ ظهور جائحة كورونا فيها، وحتى 15 أبريل/نيسان الجاري.

وأوضح قره إسماعيل أوغلو في بيان، الأربعاء، أن الجائحة تسببت في ركود قطاع الطيران بجميع أنحاء العالم، في حين أن تركيا أظهرت أداء ناجحاً في الفترة نفسها.

وأضاف أنه حتى 15 أبريل/نيسان الجاري، بلغ عدد المسافرين في الرحلات الداخلية 46 مليوناً و554 ألفاً و405، فيما وصل الرقم إلى 26 مليوناً و269 ألفاً و303 في الرحلات الخارجية.

وأشار إلى أنه في الفترة نفسها، بلغ عدد الرحلات الجوية الداخلية 578 ألفاً و159، أما الخارجية فوصلت إلى 256 ألفاً و376 رحلة.

وأكد الوزير أنه بفضل التدابير الوقائية المتخذة جرت إدارة العمليات بنجاح، لافتاً إلى أن مطار إسطنبول والخطوط الجوية التركية تصدرت أوروبا في عدد المسافرين والرحلات.

وفي وقت سابق اليوم، قال سيمون كالدر مراسل قسم السفر في صحيفة "إندبندنت" البريطانية، إن مطار إسطنبول التركي سينتزع الصدارة من مطار "هيثرو" اللندني في حركة الطيران وعدد الركاب.

وأشار في مقال نشره في صحيفة إندبندنت، إلى أنه "حتى تتعافى مراكز النقل الدولية من جائحة كورونا، فإن مطار إسطنبول يبدو أنه الأكثر كثافة من حيث حركة الطيران في أوروبا".

وفي 11 مارس/آذار 2020، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد.