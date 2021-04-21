سياسة
2 دقيقة قراءة
لأول مرة بالمملكة.. مجندات سعوديات داخل الحرم المكي
انضمت 80 مجندة سعودية إلى قوات حفظ الأمن في الحرم المكي للمرة الأولى، وذلك في موسم شهر رمضان الذي تزداد فيه أعداد المعتمرين.
لأول مرة بالمملكة.. مجندات سعوديات داخل الحرم المكي
انضمام مجندات سعوديات بجوار الجنود داخل الحرم المكي، لحفظ الأمن وتنظيم الحشود / Reuters
21 أبريل 2021

شاركت مجندات سعوديات بجوار الجنود داخل الحرم المكي، في حفظ الأمن وتنظيم الحشود بين أفواج المعتمرين، في ظاهرة هي الأولى في تاريخ المملكة.

جاء ذلك وفق تقرير متلفز بثته فضائية "العربية" السعودية، عبر حسابها على "تويتر".

وبحسب التقرير، انضمت 80 مجندة سعودية إلى قوات حفظ الأمن في الحرم المكي للمرة الأولى، وذلك في موسم شهر رمضان الذي تزداد فيه أعداد المعتمرين.

وأشار إلى أن المجندات السعوديات "تم تدربيهن عبر دورات عسكرية"، من دون تفاصيل أكثر.

وذكرت مجندة تدعى غيداء بكر، في التقرير ذاته، أن دورهن أمني وتنظيمي ويشمل مساعدة قاصدات بيت الله الحرام وإدارة الحشود في الحرم المكي.

كما أوضحت المجندة منى الزهراني أنها تلقت مع زميلاتها تدريبات عسكرية في مدينة الرياض، للتعامل مع جميع الحالات الأمنية، وتطبيق الاحترازات الصحية، ورصد المخالفات.

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، أعلن الأمن العام السعودي الانتهاء من تأهيل 148 متدربة برتبة جندي، والتحاقهن بالعمل الأمني في القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة في المسجدين الحرام والنبوي، بعدما أمضين 3 أشهر في التدريب.

وفي 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أعلنت السعودية، للمرة الأولى في تاريخها، السماح بالتحاق النساء بالفروع الرئيسية للقوات المسلحة، برتب عسكرية مختلفة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us