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الأردن يوقف 18 شخصاً بتهمة محاولة زعزعة استقرار المملكة، وكوميدي فرنسي يقول إنه سيطلب لجوءاً سياسياً إلى تركيا.

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الأردن.. 18 موقوفاً على ذمة قضية "الفتنة"

ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" الأربعاء، أن الجهات المختصة وقفت 18 متهماً بمحاولة زعزعة استقرار المملكة في قضية تُعرف باسم "الفتنة". [TRT عربي]

وقال مصدر في النيابة العامة العسكرية بمحكمة أمن الدَّولة، إنَّ التحقيقات مع المتهمين انتهت وستُحال القضية إلى المحكمة بعد إتمام المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني. [TRT عربي]

كوميدي فرنسي: سأطلب اللجوء إلى تركيا هرباً من التمييز والتهديد

قال الممثل الكوميدي الفرنسي ديودون مبالا، الذي يتلقى تهديدات بالقتل ومنع من تقديم العروض الفنية، إنه سيطلب اللجوء السياسي إلى تركيا. [TRT عربي]

ووُلد الفنان مبالا في فرنسا عام 1966 لأب كاميروني وأم فرنسية، ويُعرف بعروضه الكوميدية القائمة على النقد الاجتماعي، بخاصة مشكلات المهاجرين الأفارقة. وقال مبالا إنه جرى تطبيق معايير مزدوجة عليه، بعد مقاضاته عدة مرات بتهمة "الإهانة والعنصرية" على أساس أن الكلمات التي استخدمها في مسرحياته لا تدخل في نطاق حرية التعبير. [TRT عربي]