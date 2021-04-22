سياسة
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خلاصات TRT عربي: 22 أبريل/نيسان 2021
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي، لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كلّ صباح جولة شاملة لأهمّ ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات TRT عربي: 22 أبريل/نيسان 2021
الأردن يوقف 18 شخصاً بتهمة محاولة زعزعة استقرار المملكة في قضية "الفتنة" / AFP
22 أبريل 2021

أهم الأحداث:

الأردن يوقف 18 شخصاً بتهمة محاولة زعزعة استقرار المملكة، وكوميدي فرنسي يقول إنه سيطلب لجوءاً سياسياً إلى تركيا.

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الأردن.. 18 موقوفاً على ذمة قضية "الفتنة"

ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" الأربعاء، أن الجهات المختصة وقفت 18 متهماً بمحاولة زعزعة استقرار المملكة في قضية تُعرف باسم "الفتنة". [TRT عربي]

وقال مصدر في النيابة العامة العسكرية بمحكمة أمن الدَّولة، إنَّ التحقيقات مع المتهمين انتهت وستُحال القضية إلى المحكمة بعد إتمام المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني. [TRT عربي]

كوميدي فرنسي: سأطلب اللجوء إلى تركيا هرباً من التمييز والتهديد

قال الممثل الكوميدي الفرنسي ديودون مبالا، الذي يتلقى تهديدات بالقتل ومنع من تقديم العروض الفنية، إنه سيطلب اللجوء السياسي إلى تركيا. [TRT عربي]

ووُلد الفنان مبالا في فرنسا عام 1966 لأب كاميروني وأم فرنسية، ويُعرف بعروضه الكوميدية القائمة على النقد الاجتماعي، بخاصة مشكلات المهاجرين الأفارقة. وقال مبالا إنه جرى تطبيق معايير مزدوجة عليه، بعد مقاضاته عدة مرات بتهمة "الإهانة والعنصرية" على أساس أن الكلمات التي استخدمها في مسرحياته لا تدخل في نطاق حرية التعبير. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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