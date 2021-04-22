سياسة
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يونيو القادم.. قادة ناتو يبحثون في بروكسل "تهديدات روسيا" ونفوذ الصين
أعلن الأمين العامّ لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ عقد قادة الحلف قمة في 14 يونيو/حزيران في مقر الحلف ببروكسل، وسط توتر شديد بين الغرب وروسيا.
يونيو القادم.. قادة ناتو يبحثون في بروكسل "تهديدات روسيا" ونفوذ الصين
ستكون هذه أول قمة يشارك فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن  / AA
22 أبريل 2021

يعقد قادة حلف شمال الأطلسي (ناتو) قمة في 14 يونيو/حزيران في مقر الحلف ببروكسل، حسبما أعلن الأمين العامّ ينس ستولتنبرغ الخميس في بيان، في وقت يسجَّل فيه توتر شديد بين الغرب وروسيا.

وأوضح ستولتنبرغ أن القمة "ستشكّل فرصة فريدة لتعزيز الحلف الأطلسي" الذي "يجسّد الرابط الدائم بين أوروبا وأمريكا الشمالية".

وستكون هذه أول قمة يشارك فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن بعدما كان سلفه دونالد ترمب يوجّه انتقادات شديدة إلى المنظمة آخذاً بصورة خاصة على أعضائها وتحديداً ألمانيا مستوى نفقاتهم الدفاعية المتدني.

وجاء في البيان أن القمة ستبحث "أنشطة روسيا العدائية والخطر الإرهابي والهجمات الإلكترونية وتأثير التغير المناخي على الأمن وصعود نفوذ الصين".

وتُعقد القمة في وقت تتزايد فيه النقاط الخلافية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا سيما حول أوكرانيا، مع نشر موسكو تعزيزات عسكرية قرب حدود هذا البلد.

وتُعقد القمة بُعيد قرار دول الحلف بدء سحب قواتها من أفغانستان في الأول من مايو/أيار بهدف الانسحاب الكامل بحلول 11 سبتمبر/أيلول.

والدول التي تنشر أكبر قدر من القوات في أفغانستان هي الولايات المتحدة ثم ألمانيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا، وأعلنت ألمانيا أنها ستستكمل انسحابها من أفغانستان بحلول يوليو/تموز.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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