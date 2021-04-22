سياسة
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أرطغرل الغازي.. أوّل سفينة تخزين وإسالة للغاز تنضمّ إلى البحرية التركية
أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز على حسابه الرسمي بموقع تويتر، وصول سفينة "أرطغرل الغازي" إلى ميناء في منطقة "دورتيول" بولاية هاطاي جنوبي تركيا، لتصبح أوّل سفينة تخزين وإسالة للغاز الطبيعي (FSRU) في سجلات البحرية التركية.
أرطغرل الغازي.. أوّل سفينة تخزين وإسالة للغاز تنضمّ إلى البحرية التركية
السفينة تبلغ سعتها اليومية من الغاز 25 مليون متر مكعب لتصبح في مقدمة السفن ذات السعة الأعلى في العالم / AA
22 أبريل 2021

وصلت سفينة "أرطغرل الغازي" إلى ميناء في منطقة "دورتيول" بولاية هاطاي جنوبي تركيا، لتصبح أوّل سفينة تخزين وإسالة للغاز الطبيعي (FSRU) في سجلات البحرية التركية.

وشارك وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز على حسابه الرسمي بموقع تويتر، آخر تطورات السفينة، لافتاً إلى أنّها وصلت إلى ميناء بمنطقة "دورتيول" بعد استيفاء التصديقات اللازمة.

وأضاف دونماز: "السفينة التي ستدخل الخدمة بعد إجراء الاختبارات اللازمة، ستُساهم في تأمين احتياجات بلادنا من الغاز الطبيعي، أدعو الله أن يكون فيها الخير".

وتبلغ سعة السفينة، التي صُنِعت العام الماضي في كوريا الجنوبية بطول 249 متراً وعرض 46 متراً وارتفاع 63 متراً، 28 مليون متر مكعب من الغاز، لتصبح بذلك في مقدمة السفن ذات السعة الأعلى في العالم.

وتهدف تركيا التي ستوفّر لها سفن التخزين والإسالة نحو 20% من استهلاكها السنوي من الغاز الطبيعي، عبر تخزين 10 مليارات متر مكعب منه.

فضلاً عن أنّ امتلاك تركيا سفن تخزين وإسالة (FSRU) سيفتح أمامها الطريق للحصول على الغاز من دول مختلفة ومصادر متعددة، بدلاً من الاعتماد فقط على إمدادات خطوط الأنابيب.

مصدر:TRT عربي
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