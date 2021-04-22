سياسة
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رداً على واشنطن حول F-35.. الكشف عن موعد أول تحليق للمقاتلة المسيرة التركية
كشف سلجوق بيرقدار، المدير الفني لشركة "بايكار" التركية المختصة بالصناعات الدفاعية، أن الشركة تهدف إلى تنفيذ أول طلعة جوية للنموذج الأولي من مشروع الطائرة المقاتلة بلا طيار محلية الصنع عام 2023.
رداً على واشنطن حول F-35.. الكشف عن موعد أول تحليق للمقاتلة المسيرة التركية
الكشف عن موعد أول تحليق للمقاتلة المسيرة التركية / TRT
22 أبريل 2021

قال سلجوق بيرقدار، المدير الفني لشركة "بايكار" التركية المختصة بالصناعات الدفاعية، إنهم يهدفون إلى تنفيذ أول طلعة جوية للنموذج الأولي من مشروع الطائرة المقاتلة بلا طيار محلية الصنع عام 2023.

جاء ذلك في مقطع مرئي نشره الخميس، عبر حسابه على إنستغرام، تعليقاً على استبعاد الولايات المتحدة تركيا من برنامج مقاتلات "F-35".

وأكد بيرقدار أن عدم إمداد بلاده بمقاتلات "F-35" قد يكون لصالح الصناعات الدفاعية المحلية، ولو بدا كأنه أمر سيئ في الوقت الراهن.

وأوضح أن المنصة المحلية التي سيطورونها ستكون تكاليف توريدها وتشغيلها وصيانتها واستمراريتها أقلّ من تكاليف مقاتلات "F-35".

وأفاد بأن أي نظام طيران سيُشترى من خارج تركيا سيجعلهم معرَّضين لقيود خطيرة من حيث الاستخدام المستقلّ.

وأوضح أن هذه الأنظمة تحتوي على عشرات الحواسيب المسؤولة عن المهامّ والرحلات وإلكترونيات الطيران، التي لا يستطيعون الإحاطة بها بشكل كامل.

وأضاف: "إذا وضعنا في الحسبان قيود الاستخدام المحتملة مع مثل هذه الأنظمة، فإن منصة المقاتلة المحلية ستوفّر لنا الاستخدام المستقلّ".

وأشار بيرقدار إلى أنهم مؤخراً في "بايكار" سرّعوا مشروع الطائرة المقاتلة بلا طيار، مع اكتمال منصة "أقينجي" التي عملوا عليها خلال السنوات الخمس الأخيرة.

ولفت إلى أن هدفهم هو تنفيذ أول طلعة جوية للنموذج الأولي للمقاتلة بلا طيار عام 2023.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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