فتحت السلطات السعودية تحقيقاً، بعد عثورها الخميس، على جثة امرأة أجنبية وافدة معلّقة على سطح مبنى سكني في مدينة جدة غربي المملكة.

وأوضحت إمارة منطقة مكة في تغريدة، أنّ الجثة هي لامرأة أجنبية تحمل الجنسية الإثيوبية، لافتة إلى أن إقامتها في المملكة كانت "مخالفة لنظام أمن الحدود".

وقالت إمارة منطقة مكة: "اتُخذت الإجراءات النظامية الأولية، وإحالة الواقعة لفرع النيابة العامّة".

وحسب الأرقام لعام 2019، ضبطت السعودية أكثر من 3 ملايين شخص يقيمون بشكل مخالف لقوانين الإقامة والعمل وأمن الحدود في البلاد، ضمن الحملات الميدانية المشتركة التي نفّذتها.