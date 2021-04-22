سياسة
1 دقيقة قراءة
السلطات السعودية تعثر على جثة امرأة وافدة معلّقة على سطح مبنى في جدة
أعلنت إمارة منطقة مكة في تغريدة، أنّها عثرت على جثة امرأة أجنبية وافدة معلّقة على سطح مبنى سكني في مدينة جدة غربي المملكة. ما القصة؟
السلطات السعودية تعثر على جثة امرأة وافدة معلّقة على سطح مبنى في جدة
إمارة مكة تعلن عثورها على جثة امرأة أجنبية معلّقة على سطح مبنى سكني في جدة
22 أبريل 2021

فتحت السلطات السعودية تحقيقاً، بعد عثورها الخميس، على جثة امرأة أجنبية وافدة معلّقة على سطح مبنى سكني في مدينة جدة غربي المملكة.

وأوضحت إمارة منطقة مكة في تغريدة، أنّ الجثة هي لامرأة أجنبية تحمل الجنسية الإثيوبية، لافتة إلى أن إقامتها في المملكة كانت "مخالفة لنظام أمن الحدود".

وقالت إمارة منطقة مكة: "اتُخذت الإجراءات النظامية الأولية، وإحالة الواقعة لفرع النيابة العامّة".

وحسب الأرقام لعام 2019، ضبطت السعودية أكثر من 3 ملايين شخص يقيمون بشكل مخالف لقوانين الإقامة والعمل وأمن الحدود في البلاد، ضمن الحملات الميدانية المشتركة التي نفّذتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us