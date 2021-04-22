سياسة
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فرنسا تدافع عن سيطرة الجيش على تشاد وتراه لازماً لضمان الاستقرار
قال وزير الخارجية الفرنسي إن سيطرة الجيش على تشاد، على الرغم من اعتراضات المعارضة هناك، مضيفاً أن ذلك كان ضروريا من أجل تحقيق الأمن وسط "ظروف استثنائية".
فرنسا تدافع عن سيطرة الجيش على تشاد وتراه لازماً لضمان الاستقرار
تولى ابن رئيس تشاد إدريس ديبي الرئاسة وقيادة القوات المسلحة بعد مقتل أبيه على جبهة القتال / Reuters
22 أبريل 2021

دافع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، الخميس، عن سيطرة الجيش على تشاد، على الرغم من اعتراضات المعارضة هناك، قائلا إن ذلك كان ضروريا من أجل تحقيق الأمن وسط "ظروف استثنائية".

وتولى ابن رئيس تشاد إدريس ديبي الرئاسة وقيادة القوات المسلحة، الأربعاء، بعد مقتل أبيه على جبهة القتال، وحل الحكومة والبرلمان في الوقت الذي تهدد فيه قوات المتمردين بالزحف على العاصمة.

وبحكم الدستور كان يتعين أن يتولى رئيس البرلمان رئاسة البلاد مؤقتا، لكن بعد أن حل الجيش البرلمان قال رئيسه هارون كبادي في بيان إنه وافق "لتطور الأحداث العسكرية والأمنية والسياسية" على انتقال السلطة للجيش، وقال لو دريان إن موقف كبادي يبرر سيطرة الجيش على البلاد.

وأضاف قائلا للقناة الثانية بالتلفزيون الفرنسي: "هناك ظروف استثنائية. من حيث المنطق، كان يفترض أن يكون السيد كبادي... لكنه رفض لاعتبارات أمنية استثنائية كانت مطلوبة لضمان استقرار هذا البلد".

وقُتل إدريس ديبي على جبهة القتال مع متمردين قاموا بالغزو من الشمال، بعد أن حكم البلاد حكما شموليا لأكثر من 30 عاما، وكان عنصرا مهما في استراتيجية فرنسا الأمنية في أفريقيا.

ولفرنسا نحو 5100 جندي يتمركزون في المنطقة في إطار عمليات دولية لقتال المجموعات الإرهابية، ومنهم قوات متمركزة في قاعدتها الرئيسية بالعاصمة نجامينا.

وفي أول تصريحات يدلي بها علنا منذ تولي السلطة، قال الجنرال محمد ديبي ابن الرئيس الراحل إن الجيش يريد إعادة السلطة لحكومة مدنية وإجراء انتخابات حرة وديمقراطية خلال 18 شهرا.

وقال ياسين عبد الرحمن ساكن، رئيس حزب الإصلاح السياسي المعارض: "ندرك أن الجيش وفرنسا أرغماه... الدفع بأن رئيس البرلمان كبير ومريض ليس مقنعا"، ووصف نقل السلطة من الأب للابن بالانقلاب، حسب وكالة رويترز.

ويسافر لو دريان مع الرئيس إيمانويل ماكرون، الجمعة، لحضور جنازة ديبي وإجراء محادثات مع المجلس العسكري.

وقال إن الأولوية هي أن يلعب المجلس العسكري الدور الرئيسي في ضمان الاستقرار ثم التركيز على انتقال سلمي يتسم بالشفافية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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