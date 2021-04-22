سياسة
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شاهد | المسيّرة التركية "أقنجي تيها" تطلق نيرانها للمرة الأولى بنجاح
أعلنت شركة بايكار، في بيان الخميس، إتمام المُسيّرة التركية "بيرقدار أقنجي تيها" المصنعة بإمكانيات محلية، أول اختبار إطلاق نيران لها بنجاح.
شاهد | المسيّرة التركية "أقنجي تيها" تطلق نيرانها للمرة الأولى بنجاح
المسيرة التركية "أقنجي تيها" تطلق نيرانها في الجو للمرة الأولى بنجاح / AA
22 أبريل 2021

أعلنت شركة بايكار، في بيان الخميس، إتمام المسيرة التركية "بيرقدار أقنجي تيها" المصنعة بإمكانيات محلية، أول اختبار إطلاق نيران لها بنجاح. ضمن نطاق المشروع الذي يجري تنفيذه تحت قيادة رئاسة الصناعة الدفاعية التابعة لرئاسة الجمهورية.

واستطاعت المسيرة "أقنجي تيها" التي اجتازت العديد من الاختبارات سابقاً، التحليق بذخيرة مطورة محلياً من نوع MAM-C وMAM-L وMAM-T.

وفي 17 أبريل/نيسان الجاري نفذت المُسيرة رحلتها الأولى وهي تحمل الذخيرة، واليوم كللت نجاحها بإطلاق الذخيرة للمرة الأولى.

وتمت عملية إطلاق النار الأولى، باستخدام ذخيرة MAM-T للمرة الأولى أيضاً، وهي ذخيرة محلية الصنع طورتها شركة روكيتسان التركية.

وتتمتع "أقنجي تيها" بتقنيات عالية، إذ يمكنها التحليق على مدار 24 ساعة متواصلة، بارتفاع يصل حتى 40 ألف قدم.

كما تستطيع المُسيرة، الإقلاع بحمولة قدرها 5.5 طن، فيما تبلغ سعة حمولتها المفيدة، 1350 طناً.

وزُوّدت "أقنجي تيها" بمزايا تكنولوجيا فائقة مثل رادارات جو – جو، وأنظمة مراسلة عبر الأقمار الصناعية، ورادارات تحديد العوائق، وغيرها من المزايا التي تجعلها مميزة بين أصنافها حول العالم

مصدر:TRT عربي - وكالات
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