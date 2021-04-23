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عنف يهودي بدعم رسمي في القدس، وبريطانيا تعتذر عن عنصريتها تجاه جنود حاربوا لأجلها.

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مستوطنون يهاجمون منازل إسرائيلية

القدس تشتعل.. عنف يهودي بدعم رسمي والمقدسيون يتصدون لمحاولات الاقتلاع

لا تكاد تهدأ النيران الملتهبة تحت رماد مدينة القدس بسبب التضييق الإسرائيلي المستمر على المقدسيين، ومساعي تهجيرهم من منازلهم ومصادرة أملاكهم، ومنع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، حتى تعود لتشتعل جذوتها من جديد. [TRT عربي]

مساء الخميس، كانت منطقة باب العامود، أحد أبواب المسجد الأقصى، تعجّ بآلاف الفلسطينيين الذين نسلوا من كل حدب وصوب باتجاه المنطقة عقب دعوات للحشد، وذلك للتصدي لمجموعات من اليهود المتطرفين هددوا علناً بأنهم يسعون إلى "رد الاعتبار لليهود" من خلال الاعتداء على العرب، ووصل الأمر إلى الدعوة علانية إلى التزود بأنواع منوعة من السلاح. [TRT عربي]

حرمت جنود مستعمرات بالحرب العالمية من التكريم.. بريطانيا تعتذر عن عنصريتها

اعتذرت بريطانيا الخميس، عن إخفاقات دلت على "عنصرية مستشرية" حرمت ما يصل إلى 350 ألفاً من الجنود السود والآسيويين من الحصول على تكريم مناسب، بعد أن لقوا حتفهم وهم يحاربون لصالح الإمبراطورية البريطانية. [TRT عربي]

وأظهر تحقيق مستقل، طلبته هيئة الكومنولث لمقابر الحرب، أن مئات الآلاف من ضحايا الحرب العالمية الأولى من الأفارقة والشرق أوسطيين لم يُكرَّموا بالاسم أو لم يُكرَّموا على الإطلاق. [TRT عربي]

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن مساهمات أفارقة وآسيويين ومنحدرين من منطقتي الكاريبي والشرق الأوسط حاربوا من أجل بريطانيا كانت "هائلة"، وإنه شعر "بانزعاج عميق" من النتائج التي خلص إليها التقرير، وأضاف في بيان: "نيابة عن الحكومة، أقدم اعتذاري الصادق". [TRT عربي]