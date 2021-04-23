سياسة
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المنظمة الدولية للهجرة: مصرع 100 مهاجر قبالة السواحل الليبية
قالت المنظمة الدولية للهجرة الخميس، إن 100 مهاجر على الأقلّ لقوا مصرعهم جراء غرق قارب مطاطي قبالة السواحل الليبية، وعثرت سفينة " أوشن فايكنغ" التابعة للمنظمة الفرنسية، على ما لا يقلّ عن 10 جثث في مكان الحادثة، ولم يُعثَر على ناجين
المنظمة الدولية للهجرة: مصرع 100 مهاجر قبالة السواحل الليبية
وفقاً لمنظمات المجتمع المدني فإن أكثر من 350 شخصاً فقدوا حياتهم في الجزء الأوسط من البحر المتوسط ​​منذ بداية 2021 / Reuters
23 أبريل 2021

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة الخميس، مصرع 100 مهاجر على الأقلّ جراء غرق قارب مطاطي قبالة السواحل الليبية.

وذكرت المنظمة في تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر، أن تقارير تفيد بأن ما لا يقلّ عن 100 شخص لقوا حتفهم في حادثة بحرية بالجزء الأوسط من البحر المتوسط.

وأعربت المنظمة عن أسفها لهذه المأساة، مجددة دعوتها الدول إلى إعادة نشر سفن البحث والإنقاذ في البحر المتوسط.

وفي وقت سابق الخميس، أفادت منظمة "إس أو إس" الفرنسية غير الحكومية لأعمال الإغاثة، بغرق قارب مطاطي قبالة سواحل العاصمة الليبية طرابلس، كان يُقِلّ 130 شخصاً على متنه.

وأوضحت أن السفينة " أوشن فايكنغ" التابعة للمنظمة الفرنسية، عثرت على ما لا يقل عن 10 جثث في مكان الحادثة، ولم يُعثَر على ناجين، وذلك بعد ورود تقارير عن القارب المذكور صباح الأربعاء.

ووفق منظمات المجتمع المدني، فإن أكثر من 350 شخصاً فقدوا حياتهم في الجزء الأوسط من البحر المتوسط ​​منذ بداية 2021.

مصدر:AA
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