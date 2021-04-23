وضع محرك البحث العالمي على الإنترنت "غوغل" الجمعة، تصميماً خاصاً على شعاره بصفحته الرئيسية بمناسبة "عيد الطفولة والسيادة الوطنية" الذي تحتفل به تركيا.

وإلى جانب العلم التركي، تتضمن اللوحة المرسومة رموزًا متنوعة تجسّد الاحتفال بهذه المناسبة التي تصادف 23 أبريل/نيسان من كل عام.

وعند النقر على اللوحة الخاصة، يفتح المحرك صفحة تقدّم للمستخدمين في مناطق مختلفة معلومات مفصلة حول "عيد الطفولة والسيادة الوطنية".

ويحتفل الشعب التركي في 23 أبريل/نيسان من كل عام، بـ"عيد الطفولة والسيادة الوطنية" الذي يُعَدّ عطلة رسمية في البلاد.

ويشارك الأتراك داخل البلاد وخارجها في فاعليات متنوعة احتفالاً بالعيد، وتعمّ الفرحة على وجوه الكبار والصغار، لكن وباء كورونا العالمي حال دون تنظيم الفاعليات الجماعية الكبيرة هذا العام.