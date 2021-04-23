سياسة
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الشرطة السعودية تعتقل رجلين انتحلا صفة عناصر أمن بهدف السرقة
أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة توقيف شخصين انتحلا صفة رجلَي أمن، الخميس، ودخلا إلى عدد من مساكن العمالة الوافدة، وسلبا ما بحوزتهم من أموال.
الشرطة السعودية تعتقل رجلين انتحلا صفة عناصر أمن بهدف السرقة
الشرطة السعودية
23 أبريل 2021

أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة توقيف شخصين انتحلا صفة رجلَي أمن، الخميس.

وكشف المتحدث أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن شرطة محافظة جدة من القبض على مواطن ومقيم من الجنسية اليمنية في العقد الثالث من العمر، ارتكبا جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي.

وأشار المتحدث إلى أنهما انتحلا صفة رجال الأمن ودخلا إلى عدد من مساكن العمالة الوافدة، وسلبا ما بحوزتهم من أموال، ووُقف الشخصان وأُحيلا إلى فرع النيابة العامة.

والشهر الماضي اعتقلت الشرطة السعودية أيضاً مقيماً ومواطناً سعودياً انتحلا صفة رجلَي أمن لسرقة سيارات.

مصدر:TRT عربي
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