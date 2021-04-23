سياسة
2 دقيقة قراءة
فرنسا.. مسجد آخر يتعرض للتشويه بالرسائل المعادية للإسلام
في أحدث هجوم بدافع الإسلاموفوبيا في أعقاب هجوم في وقت سابق من هذا الشهر، استيقظ رواد مسجد في مدينة بوردو الفرنسية الأربعاء ليكتشفوا أن مسجدهم مشوَّه بكتابات معادية للإسلام.
فرنسا.. مسجد آخر يتعرض للتشويه بالرسائل المعادية للإسلام
أحدث هجوم بدافع الإسلاموفوبيا في أعقاب هجوم في وقت سابق هذا الشهر / AFP
23 أبريل 2021

استيقظ رواد مسجد في مدينة بوردو الفرنسية الأربعاء ليكتشفوا أن مسجدهم مشوَّه بكتابات معادية للإسلام.

وقال مدير المسجد محمد بولطام في رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي: "من الصعب جداً تجاوز رؤية هذه النقوش والرسوم على مكان العبادة، بخاصة أنه مكان يرتاده عائلات وأطفال. إنه أمر غير مقبول".

وقال بولطام إن المسجد سيتقدم بشكوى رسمية، وإنهم كانوا على اتصال بالشرطة بعد هجوم الأربعاء.

وسعى بولطام لطمأنة الجالية المسلمة المحلية، وحثّ الجميع على التزام الهدوء، مضيفاً أن الهجوم كان "عملاً استفزازياً لنشر الفوضى في الحي والبلدة. عليكم أن تدَعوا الشرطة تؤدي عملها".

كما علّق السياسي إيمانويل سالبيري في أعقاب الهجوم قائلاً: "أُدين بشدةٍ هذا العمل الذي يتعارض مع الحريات الأساسية وقيم جمهوريتنا... أثق أن الشرطة والنظام القضائي سيعثران على الجناة ويدينونهم بشدة".

يأتي أحدث هجوم بدافع الإسلاموفوبيا في أعقاب هجوم في وقت سابق هذا الشهر، شُوّهَت فيه جدران مسجد ابن سينا ​​والمركز الثقافي الإسلامي في رين غرب فرنسا، بكتابات تنمّ عن كراهية الأجانب عشية شهر رمضان المبارك.

وعقب تغطية واسعة النطاق للهجوم، أدان وزير الداخلية اليميني جيرالد دارمانين هذه الأعمال، وادّعى "التضامن" مع 5.4 مليون مسلم في البلاد.

وفي السنوات الأخيرة تصاعدت الهجمات والخطابات المعادية للمسلمين في فرنسا، التي أثارها السياسيون في المقام الأول.

وأصبحت مهاجمة المسلمين ركيزة أساسية لاستراتيجية إعادة انتخاب ماكرون، فيما يسعى إلى صقل أوراق اعتماده اليمينية.

وسيسعى ما يسمى "قانون الانفصالية" الذي يشقّ طريقه حاليّاً من خلال المجلس التشريعي الفرنسي، لجعل حياة المسلمين أكثر صعوبة، لذلك شجّع أيضاً المتعصبين المعادين للمسلمين.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us