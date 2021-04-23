أعلنت السعودية، الجمعة، منع دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية إلى أراضيها أو عبرها، اعتباراً من الأحد القادم؛ بسبب استغلالها في تهريب مواد مخدرة إلى المملكة، وفق بيان للداخلية نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأفاد التلفزيون السعودي على تويتر بأن "الحظر سيبدأ من التاسعة صباح الأحد حتى تقدم السلطات اللبنانية الضمانات باتخاذ التدابير اللازمة لوقف عمليات التهريب المنتظمة".

وقالت وزارة الداخلية السعودية، في بيان، إن القرار جاء "انطلاقاً من التزامات المملكة وفقاً للأنظمة الداخلية وأحكام الاتفاقيات الدولية في شأن محاربة تهريب المخدرات بجميع أشكالها".

وأضافت الوزارة أن "الجهات المعنية في المملكة لاحظت تزايد استهدافها من قبل مهربي المخدرات التي مصدرها الجمهورية اللبنانية، وتستخدم المنتجات اللبنانية لتهريب المخدرات إلى أراضي المملكة وأبرزها إرساليات الخضراوات والفواكه".

وقال البيان: "نظراً لعدم اتخاذ إجراءات عملية لوقف تلك الممارسات وحرصاً على حماية مواطني المملكة والمقيمين على أراضيها من كل ما يؤثر على سلامتهم وأمنهم؛ فقد تقرر منع دخول إرساليات الخضراوات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها ابتداء من الأحد".

وأكدت الداخلية السعودية أن القرار سيبقى نافذاً "إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذها الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات التهريب الممنهجة ضد المملكة".

وقالت الوزارة في بيانها إنها "ستستمر بمتابعة ورصد إرساليات المنتجات الأخرى القادمة من لبنان؛ للنظر في مدى الحاجة إلى اتخاذ إجراءات مماثلة تجاهها"، حال استخدامها في تهريب المخدرات.