سياسة
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أردوغان: نكافح منذ 19 عاماً لتحقيق أهداف مئوية الجمهورية
قال الرئيس التركي إن بلاده تكافح منذ 19 عاماً لتحقيق أهداف 2023 (مئوية الجمهورية) معرباً عن ثقته في أن الاجيال القادمة سترتقي بالبلاد إلى مراتب أعلى عبر رؤية 2053.
أردوغان: نكافح منذ 19 عاماً لتحقيق أهداف مئوية الجمهورية
أردوغان يهنئ الشعب التركي بعيد السيادة الوطنية  / AA
23 أبريل 2021

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تكافح منذ 19 عاماً لتحقيق أهداف مئوية الجمهورية، حسب ما جاء في كلمة له خلال رفعه أكبر علم تركي على أطول سارية في إسطنبول.

وأضاف: "نكافح منذ 19 عاماً لتحقيق أهداف 2023 (مئوية الجمهورية) ونثق بأن الأجيال القادمة سترتقي بالبلاد إلى مراتب أعلى عبر رؤية 2053".

وأكد سعيهم جاهدين لتنمية وتعزيز قوة الجمهورية التركية التي ستكمل عامها الـ100 قريباً.

كما أشار أردوغان إلى "تغيّر الأساليب المتبعة لتقسيم أراضي الدول والتفرقة بين الأمة"، مؤكداً أن جمع هذه الأساليب "هدفها واحد".

وأوضح أن "الهجمات التي استهدفت تركيا وشعبها بدءاً من الانقلابات وحتى الهجمات الإرهابية والمكائد الاقتصادية، هي كلها نتاج السيناريو القذر ذاته".

وقال أردوغان: "الحمد لله، تجاوزنا كل العقبات، ونسير خطوة بخطوة نحو بناء تركيا كبيرة وقوية".

وفي وقت سابق، أعلن أردوغان أن أنقرة تواصل السير نحو تحقيق رؤية عام 2023 وأهدافها المستقبلية.

وأضاف: "بتوحيد القوة المستمدة من تاريخنا وطاقة أبنائنا نسير نحو (تحقيق) أهداف 2023 والأهداف المستقبلية".

وهنأ أردوغان شعب بلاده بالذكرى 101 لتأسيس مجلس الأمة الكبير (البرلمان)، وعيد "الطفولة والسيادة الوطنية".

يشار إلى أن أتاتورك، أهدى عيد السيادة الوطنية لجميع أطفال العالم، ولذلك تحول اسمه إلى "الطفولة والسيادة الوطنية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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