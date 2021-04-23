سياسة
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بريطانيا: إصابة 168 شخصاً بجلطات توفي منهم 32 بعد تلقيهم لقاح أسترازينيكا
أعلنت السلطات البريطانية أنها أحصت 168 إصابة بجلطات الدم في المملكة المتحدة لدى أشخاص تلقوا لقاح أسترازينيكا ضد فيروس كورونا، أفضى 32 منها إلى الوفاة من أصل أكثر من 21,2 مليون جرعة أولى جرى إعطاؤها.
بريطانيا: إصابة 168 شخصاً بجلطات توفي منهم 32 بعد تلقيهم لقاح أسترازينيكا
أوصت اللجنة العلمية المشرفة على حملة التطعيم البريطانية في بداية نيسان/إبريل بأن يقتصر استخدام لقاح أسترازينيكا على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 30 عامًا / Reuters
23 أبريل 2021

أعلنت السلطات البريطانية أنها أحصت 168 إصابة بجلطات الدم في المملكة المتحدة لدى أشخاص تلقوا لقاح أسترازينيكا ضد فيروس كورونا، أفضى 32 منها إلى الوفاة من أصل أكثر من 21,2 مليون جرعة أولى جرى إعطاؤها.

وأكدت في تقرير الخميس أن تحليل البيانات المسجلة حتى 14 أبريل/نيسان يسمح بتأكيد أن "فوائد اللقاح ما زالت تفوق مخاطره لدى غالبية الناس".

ويبلغ معدل الإصابة بتجلط 7,9 لكل مليون جرعة بينما تشير البيانات إلى أن معدلاً أعلى سجل بين البالغين الأصغر سناً، حسب السلطة التنظيمية التي أكدت أن هذه العناصر التي تتبدل يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند استخدام هذا اللقاح.

وأوصت اللجنة العلمية المشرفة على حملة التطعيم البريطانية في بداية أبريل/نيسان بأن يقتصر استخدام لقاح أسترازينيكا على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 30 عاماً عندما يكون ذلك ممكناً.

وأدت المخاوف من حدوث حالات نادرة من الجلطات الدموية إلى قيام العديد من الدول الأوروبية بالحد من استخدام اللقاح الذي طورته جامعة أكسفورد والمختبر الأنغلو-سويدي، للفئات الأكبر سناً من السكان.

وشملت حالات التجلط في المملكة المتحدة 93 امرأة و75 رجلاً تتراوح أعمارهم بين 18 و93 عاماً. وأصيب أحد هؤلاء بجلطة بعد تلقي الجرعة الثانية.

ونقل مركز الإعلام العلمي "ساينس ميديا سنتر" عن البروفيسور آدم فين من جامعة بريستول قوله إن هذه الزيادة في عدد الحالات كانت "متوقعة".

وقال إنه يتوقع أن "يتوضح عدد الحالات لكل مليون لقاح بسرعة وتستقر التقارير لكن من الواضح أن الجلطات تبقى نادرة جداً".

وقامت بريطانيا التي سجل فيها أكبر عدد من الوفيات جراء الفيروس في أوروبا بلغ 127 ألفاً، حملة تطعيم واسعة مستخدمة لقاحات أسترازينيكا وفايزر-بيونتيك وموديرنا.

وتفيد آخر الأرقام بأن أكثر من 33 مليون شخص تلقوا جرعة أولى من اللقاح و11 مليوناً تلقوا جرعة ثانية.

من جانبها جددت وكالة الأدوية الأوروبية الجمعة تأكيدها أن منافع لقاح أسترازينيكا لمرض كوفيد-19 تفوق أي مخاطر، بعد أن خلصت إلى أن الأعراض الجانبية الخطيرة من جلطات الدم النادرة تحدث على الأرجح لواحد من كل مئة ألف شخص يتلقون التطعيم.

وقالت الوكالة إنه لا توجد بيانات كافية عن اللقاح من أوروبا لتحديد إن كانت مخاطر تجلط الدم مع انخفاض الصفائح الدموية ستختلف مع كل جرعة من اللقاح، أو لتوضيح السياق حول فوائده ومخاطره فيما يتعلق بجنس المتلقي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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