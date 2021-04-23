سياسة
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بطريرك الأرمن في تركيا: يحزننا استغلال الآخرين لآلام شعبنا
أكد بطريرك الأرمن في تركيا رفضه استغلال أحداث 1915 من قبل بعض الدول لأهداف سياسية آنية، مشيراً إلى أن التوترات التي خلقها طرح هذا الموضوع  على أجندات البرلمانات لا تخدم التقارب بين الشعبين الأرميني والتركي.
بطريرك الأرمن في تركيا: يحزننا استغلال الآخرين لآلام شعبنا
بطريرك الأرمن في تركيا يعرب عن حزنه لاستغلال بعض الدول لآلام الماضي "لأهداف سياسية آنية" / AA
23 أبريل 2021

أعرب بطريرك الأرمن في تركيا ساهاك ماشاليان، عن حزنه لاستغلال بعض الدول لآلام الماضي "لأهداف سياسية آنية".

جاء ذلك في حديث له مع وكالة لأناضول، بشأن أحداث عام 1915، ومحاولات بعض الأطراف استغلال هذا الملف لأغراض سياسية.

وقال ماشاليان: "يحزننا رؤية استغلال آلام شعبنا (أحداث 1915) والذكرى المقدسة لأجدادنا من قبل بعض الدول لأهداف سياسية آنية".

وأردف: "التوترات التي خلقها طرح هذا الموضوع (مزاعم الإبادة) على أجندات البرلمانات منذ عشرات السنين لا تخدم التقارب بين الشعبين (الأرمن والأتراك) بل على العكس تؤخر المصالحة".

وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة "الإبادة العرقية" على أحداث 1915، بل تصفها بـ"المأساة" لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيداً عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة"، الذي يعني باختصار التخلي عن النظرة الأحادية إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لكل طرف.

كما تقترح تركيا عمل أبحاث حول أحداث 1915 في أرشيفات الدول الأخرى، إضافة إلى الأرشيفات التركية والأرمينية، وإنشاء لجنة تاريخية مشتركة تضم مؤرخين أتراكاً وأرمينيين، وخبراء دوليين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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