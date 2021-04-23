سياسة
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في اتصال هاتفي.. بايدن وأردوغان يتفقان على عقد قمة ثنائية في يونيو/حزيران
أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الأمريكي جو بايدن اتصلاً هاتفياً، اتفق فيه الطرفان على عقد أول قمة بينهما في يونيو/حزيران المقبل، على هامش اجتماع لحلف شمال الأطلسي "ناتو" في بروكسل.
في اتصال هاتفي.. بايدن وأردوغان يتفقان على عقد قمة ثنائية في يونيو/حزيران
الاتصال بين الرئيسين هو الأول من نوعه منذ تولي بايدن رئاسة الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني الماضي - صورة أرشيفية / AA
23 أبريل 2021

اتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، مع نظيره الأمريكي جو بايدن، على أهمية العمل المشترك لتوسيع التعاون بين البلدين.

وذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، أن الرئيسين اتفقا في اتصال هاتفي على عقد لقاء ثنائي على هامش قمة زعماء حلف شمال الأطلسي "الناتو" المرتقبة في يونيو/حزيران المقبل.

وأشار البيان إلى أن أردوغان أكد لبايدن أهمية حل قضايا مثل و جود تنظيم "كولن" الإرهابي في الولايات المتحدة والدعم الأمريكي لتنظيم PKK\YPG الإرهابي في سوريا.

وشدد الرئيس التركي على أن حل تلك القضايا مهم لنقل العلاقات التركية الأمريكية إلى مستويات أعلى.

​​​​​​​وأضاف البيان أن "الرئيسين اتفقا على أهمية العمل المشترك لتوسيع التعاون على أساس الطبيعة الاستراتيجية للعلاقات الثنائية والمصالح المشتركة".

وفي وقت سابق الجمعة، ذكر البيت الأبيض في بيان، أن الرئيسين سيبحثان خلال اجتماعهما المرتقب في العاصمة البلجيكية بروسكل "القضايا الثنائية والإقليمية".

وأفاد بيان البيت الأبيض بأن الرئيس بايدن أعرب خلال الاتصال الهاتفي عن "اهتمامه بعلاقة ثنائية بناءة" مع تركيا.

ويعد الاتصال الهاتفي بين الرئيسين، الأول من نوعه منذ تولي بايدن رئاسة الولايات المتحدة في يناير/ كانون الثاني الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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