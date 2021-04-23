سياسة
2 دقيقة قراءة
"رئيس سيئ".. 61% يستبعدون التصويت لماكرون في الجولة الأولى من الانتخابات
يُظهر "تقييم أربع سنوات من رئاسة ماكرون" الذي أعدته شركة فرنسية محترفة قبل عام واحد من الانتخابات الرئاسية المقبلة أن 61% من الفرنسيين يستبعدون التصويت لرئيس الدولة المنتهية ولايته في الجولة الأولى حال ترشحه، فيما يقدر 59% منهم أنه "رئيس سيئ".
"رئيس سيئ".. 61% يستبعدون التصويت لماكرون في الجولة الأولى من الانتخابات
استطلاع رأي: 61% يستبعدون التصويت لماكرون في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية / AFP
23 أبريل 2021

أفاد استطلاع رأي أجرته شركة "BVA" الفرنسية، الجمعة، أن 6 فرنسيين من أصل 10 أي 61% منهم يستبعدون التصويت لإيمانويل ماكرون في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية لعام 2022 إذا ترشح مرة أخرى، فيما اعتبرته الأغلبية منهم "رئيساً سيئاً".

ورغم أن شعبية الرئيس الفرنسي ظلت مستقرة على نطاق واسع في أبريل/نيسان الجاري، عند 39% كنسبة تأييد، عانت شعبية رئيس وزرائه جان كاستكس من انخفاض غير مسبوق بـ4 نقاط إلى 36%، وزادت نسبة عدم الرضا على أدائه بمقدار 3 نقاط لتصل إلى 63%.

ويُظهر "تقييم أربع سنوات من رئاسة ماكرون" الذي أعدته الشركة قبل عام واحد من الانتخابات الرئاسية المقبلة أن 61% من الفرنسيين "يستبعدون" التصويت لرئيس الدولة المنتهية ولايته في الجولة الأولى إذا كان مرشحاً، أغلب أعمارهم تتراوح بين 35 و 64 عاماً، فيما هناك 11% متأكدون من التصويت له، و 28% قالوا إن ذلك "ممكن".

وبعد أربع سنوات من بقائه في الإليزيه، يقدر 59% من الفرنسيين أن إيمانويل ماكرون "رئيس سيئ"، مقابل 40% يقولون إنه رئيس دولة "جيد"، فيما يُنظر إلى عمله أنه "فشل إلى حد ما" في قضايا الهجرة والأمن والقوة الشرائية والتوظيف.

وقبل سنة من الانتخابات، تُظهر استطلاعات الرأي تقارباً كبيراً بين ماكرون ومنافسته زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، في ظل التضييق المستمر على الأقليات الدينية في البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us