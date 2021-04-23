أصيب 6 شبان فلسطينيين، مساء الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة. فيما نصحت السفارة الأمريكية موظفيها ورعاياها، بعدم الاقتراب من أماكن المواجهات.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، أن 6 فلسطينيين أصيبوا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بمحيط البلدة القديمة في القدس.

وأضاف البيان: "جرى نقل اثنين من المصابين الستة لمستشفى المقاصد (أهلي بالقدس) لتلقي العلاج"، دون تفاصيل.

وفي السياق، قال شهود عيان، إن توتراً يسود وسط القدس، حيث يحتشد آلاف الفلسطينيين، فيما عناصر الشرطة الإسرائيلية والقوات الخاصة موجودة بكثافة في المكان.

وأضاف الشهود، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت عدداً من الشبان (عددهم غير محدد) في المدينة (خلال المواجهات).

وفي وقت سابق الجمعة، أصيب شرطي إسرائيلي بجروح، خلال مواجهات مع شبان فلسطينيين، في بلدة سلوان، وسط القدس، وفق بيان الشرطة الإسرائيلية.

وفي السياق ذاته نصحت السفارة الأمريكية في القدس، موظفيها ورعاياها، بعدم الاقتراب من أماكن المواجهات التي تشهدها المدينة المحتلة.

وقالت السفارة في بيان "تدعو سفارة الولايات المتحدة بشدة مواطنيها بتوخي اليقظة واتخاذ الخطوات المناسبة لزيادة وعيهم الأمني، والابتعاد عن أماكن المواجهات". وأضاف البيان: "تقع الحوادث الأمنية غالباً دون سابق إنذار".

وأشار إلى أن "هناك زيادة ملحوظة في الاحتجاجات وأعمال العنف في مدينة القدس بالقرب من البلدة القديمة ووسط المدينة وأجزاء من شمال وشرق القدس".

وتابعت: "تشمل حوادث العنف الأخيرة أعمال التخريب، ورشق الحجارة، وإحراق المركبات، والاعتداء على المارة".

ومنذ بداية شهر رمضان، تشهد مدينة القدس مواجهات يومية بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية، فيما يعتدي المستوطنون الإسرائيليون على المقدسيين وممتلكاتهم، ما دفع الأخيرين إلى التصدي لهم.

ومنذ أمس الخميس، أصيب أكثر من 105 فلسطينيين بجروح بين طفيفة ومتوسطة، خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية وسط مدينة القدس.