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بايدن وأردوغان يتفقان على عقد قمة ثنائية في يونيو/حزيران، وإصابات بين الفلسطينيين بمواجهات القدس والسفارة الأمريكية تحذر رعاياها.

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في اتصال هاتفي.. بايدن وأردوغان يتفقان على عقد قمة ثنائية في يونيو/حزيران

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الأمريكي جو بايدن اتصالاً هاتفياً، اتفق فيه الطرفان على عقد أول قمة بينهما في يونيو/حزيران المقبل، على هامش اجتماع لحلف شمال الأطلسي "ناتو" في بروكسل. [TRT عربي]

وأشار بيان الرئاسة التركية إلى أن أردوغان أكد لبايدن أهمية حل قضايا مثل وجود تنظيم "كولن" الإرهابي في الولايات المتحدة، والدعم الأمريكي لتنظيم PKK\YPG الإرهابي في سوريا. [TRT عربي]

إصابات بين الفلسطينيين بمواجهات القدس والسفارة الأمريكية تحذر رعاياها

تتواصل المواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين في محيط البلدة القديمة بالقدس المحتلة، على إثر التضييقات التي تمارسها قوات الاحتلال بحق المصلين في المسجد الأقصى ومحيطه. [TRT عربي]

وفي السياق ذاته نصحت السفارة الأمريكية في القدس موظفيها ورعاياها بعدم الاقتراب من أماكن المواجهات التي تشهدها المدينة المحتلة، وقالت السفارة في بيان: "تدعو سفارة الولايات المتحدة بشدة مواطنيها لتوخي اليقظة واتخاذ الخطوات المناسبة لزيادة وعيهم الأمني، والابتعاد عن أماكن المواجهات". وأضاف البيان: "تقع الحوادث الأمنية غالباً دون سابق إنذار". [TRT عربي]