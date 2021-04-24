سياسة
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بعد مخاوف من تسببه بجلطات دموية.. واشنطن تعود للتطعيم بـ"جونسون آند جونسون"
أوصت اللجنة الاستشارية في المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها باستئناف استخدام لقاح "جونسون آند جونسون" في حملات التطعيم ضد كورونا بين البالغين، وذلك بعد قرار تعليقه المؤقت.
بعد مخاوف من تسببه بجلطات دموية.. واشنطن تعود للتطعيم بـ"جونسون آند جونسون"
عدة دول تعلق العمل بلقاح جونسون آند جونسون بسبب شبهات ارتباطه بجلطات دموية
24 أبريل 2021

أعلنت السلطات الصحية في الولايات المتحدة، الجمعة، استئناف حملات التطعيم بلقاح "جونسون آند جونسون" ذي الجرعة الواحدة، المضاد لكورونا، بعد قرار تعليق استخدامه مؤقتاً منتصف أبريل/نيسان الجاري.

جاء ذلك في بيان للجنة الاستشارية في المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التي تعد الهيئة الرسمية للصحة العامة في الولايات المتحدة، بحسب وكالة "أسوشيتيد برس".

وأوصت اللجنة باستئناف استخدام لقاح "جونسون آند جونسون" في حملات التطعيم ضد كورونا بين البالغين.

والثلاثاء أكدت الوكالة الأوروبية للأدوية، التابعة للاتحاد الأوروبي، أن منافع اللقاح المذكور "تفوق مخاطره".

وفي 13 أبريل/نيسان علقت الولايات المتحدة مؤقتاً استخدام لقاح "جونسون آند جونسون"، إثر مخاوف من تسببه في جلطات دموية محتملة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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