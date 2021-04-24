أعلنت السلطات الصحية في الولايات المتحدة، الجمعة، استئناف حملات التطعيم بلقاح "جونسون آند جونسون" ذي الجرعة الواحدة، المضاد لكورونا، بعد قرار تعليق استخدامه مؤقتاً منتصف أبريل/نيسان الجاري.

جاء ذلك في بيان للجنة الاستشارية في المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التي تعد الهيئة الرسمية للصحة العامة في الولايات المتحدة، بحسب وكالة "أسوشيتيد برس".

وأوصت اللجنة باستئناف استخدام لقاح "جونسون آند جونسون" في حملات التطعيم ضد كورونا بين البالغين.

والثلاثاء أكدت الوكالة الأوروبية للأدوية، التابعة للاتحاد الأوروبي، أن منافع اللقاح المذكور "تفوق مخاطره".

وفي 13 أبريل/نيسان علقت الولايات المتحدة مؤقتاً استخدام لقاح "جونسون آند جونسون"، إثر مخاوف من تسببه في جلطات دموية محتملة.