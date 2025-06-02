جاء ذلك في تصريح صحفي، أدلى به عقب انتهاء الاجتماع الثلاثي بين تركيا وروسيا وأوكرانيا الذي يهدف إلى إنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية.

وترأس الاجتماع الثلاثي الذي جرى في قصر تشراغان بإسطنبول، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وحضره أيضاً من الجانب التركي رئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن ورئيس الأركان العامة الجنرال متين غوراك.

وضم الوفد الروسي في الاجتماع، فلاديمير ميدينسكي مستشار الرئيس فلاديمير بوتين، ونائب وزير الخارجية ميخائيل غالوزين، ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين، ورئيس إدارة الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة إيغور كوستيوكوف.

أما الوفد الأوكراني، فضم وزير الدفاع رستم عمروف، ونائب وزير الخارجية سيرغي كيسليتسيا، ونائب مدير جهاز الأمن الأوكراني أوليكساندر بوكلاد، ونائب مدير جهاز الاستخبارات الخارجية أوليه لوهوفسكي.

وفي 15 و16 مايو/أيار الماضي، استضافت إسطنبول مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا انتهت بالتوصل إلى اتفاق على تبادل ألفي أسير بين البلدين.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.



