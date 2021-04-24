سياسة
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ظهور ترمب.. ماذا قال عن زعيم كوريا الشمالية؟
قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب في بيان إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون الذي تعرّفته (وأحببته) في ظل أصعب الظروف، لم يحترم يوماً الرئيس الحالي لكوريا الجنوبية مون جاي إن".
ظهور ترمب.. ماذا قال عن زعيم كوريا الشمالية؟
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في سنغافورة / AA
24 أبريل 2021

اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب الجمعة، الرئيس الكوري الجنوبي "مون جاي إن" بنهب الولايات المتحدة، مشدداً على صداقته المفترضة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

وقال ترمب في بيان إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون الذي تعرّفته (وأحببته) في ظل أصعب الظروف، لم يحترم يوماً الرئيس الحالي لكوريا الجنوبية مون جاي إن".

وأضاف: أن "الرئيس مون كان ضعيفاً كقائد وكمفاوض إلا عندما يتعلق الأمر بالنهب العسكري المستمر والطويل الأمد للولايات المتحدة"، مؤكداً أنه "تم معاملتنا كحمقى لعقود، ومع ذلك تمكنت من جعلهم يدفعون مليارات الدولارات الإضافية مقابل الحماية والخدمات العسكرية التي نقدمها".

وتابع ترمب أن إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن "لن تطلب حتى المليارات الإضافية التي وافقت كوريا الجنوبية على دفعها لنا".

وخلال ولايته الرئاسية نصب ترمب نفسه مفاوضاً رئيسياً في محادثات السلام في شبه الجزيرة الكورية.

وقد التقى في يونيو/حزيران 2018 للمرة الأولى كيم جونغ أون في سنغافورة في أول قمة بين البلدين اللذين ما زالا تقنياً في حالة حرب. وعُقد اجتماعان آخران بين ترمب وكيم بعد ذلك.

وفي عهد ترمب أرجأت كوريا الشمالية التجارب النووية والصاروخية لكنها، حسب محللين، واصلت تطوير برامج أسلحتها.

من جهتها، وافقت كوريا الجنوبية على دفع زيادة نسبتها 13.9% لكلفة وجود القوات الأمريكية في شبه الجزيرة، بموجب اتفاق مدته ست سنوات لحل مشكلة تفاقمت في عهد ترمب.

وأضعف الخلاف المالي التحالف الأمني للحليفين بعد أن اتهم ترمب، الذي اتبع أسلوب إبرام الصفقات في السياسة الخارجية، كوريا الجنوبية مراراً بالاستفادة من الوجود الأمريكي مجاناً.

وتنشر واشنطن نحو 28500 جندي في كوريا الجنوبية للدفاع عنها من بيونغ يانغ التي تملك سلاحاً نووياً، وكذلك لحماية المصالح الأمريكية في شمال شرق آسيا.

بموجب الاتفاق الجديد وافقت سيول على دفع 1.18 تريليون وون (1.03 مليار دولار) لعام 2021، مع زيادات سنوية بعد ذلك مرتبطة بميزانيتها الدفاعية.

ويمثل المبلغ بزيادة نسبتها 13.9% على مبلغ 920 مليون دولار تقريباً كانت سيول تدفعه بموجب الاتفاقية السابقة التي انتهت في 2019، لكنها بعيدة عن طلب إدارة ترمب الأول بأن تدفع كوريا الجنوبية خمسة مليارات دولار سنوياً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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