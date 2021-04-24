سياسة
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تركيا: الأعمال الاستفزازية للمستوطنين بالقدس "خطيرة ومقلقة"
قالت الخارجية التركية في بيان، إن الأعمال الاستفزازية للمجموعات العنصرية أمام "باب العامود" في القدس القديمة "خطيرة ومقلقة"، ودعت السلطات الإسرائيلية إلى اتخاذ تدابير لحماية المدنيين، وذلك تعليقاً على المواجهات التي تشهدها مدينة القدس منذ أيام.
تركيا: الأعمال الاستفزازية للمستوطنين بالقدس "خطيرة ومقلقة"
منظمات حقوقية قالت إن سلطات الاحتلال اعتقلت نحو 80 فلسطينياً في الأيام الثلاثة الماضية / Reuters
24 أبريل 2021

قالت وزارة الخارجية التركية، الجمعة، إن الأعمال الاستفزازية للمجموعات العنصرية أمام "باب العامود" في القدس القديمة "خطيرة ومقلقة".

وأضافت الخارجية التركية في بيان: أن "الأعمال الاستفزازية التي نفذتها مجموعات عنصرية تعيش في مستوطنات غير شرعية في الأراضي الفلسطينية (الخميس) أمام باب العامود في القدس القديمة، خطيرة ومقلقة".

وتابع: "نشعر بقلق إزاء إصابة أعداد كبيرة من المدنيين الفلسطينيين خلال الاشتباكات واعتقال قوات الأمن الإسرائيلية بعضهم".

وقال مراسل TRT عربي في القدس، السبت، نقلاً عن منظمات حقوقية إن سلطات الاحتلال اعتقلت نحو 80 فلسطينياً في الأيام الثلاثة الماضية.

ودعا البيان السلطات الإسرائيلية إلى اتخاذ تدابير لحماية المدنيين الفلسطينيين من اعتداءات المستوطنين العنصريين، وتهيئة مناخ ملائم لتحقيق السلام والتسامح بدلاً من الاستفزاز والكراهية خلال شهر رمضان.

وتشهد مدينة القدس منذ عدة أيام مواجهات بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية، على خلفية محاولة الأخيرة منعهم من التجمع في منطقة "باب العامود" التي اعتادوا على إحياء ليالي شهر رمضان فيها.

وبلغت الأحداث ذروتها مساء الخميس وفجر الجمعة، حيث شهدت المدينة مواجهات عنيفة بين فلسطينيين من جهة، والشرطة ومستوطنين إسرائيليين من جهة أخرى.

وذكرت جمعية "الهلال الأحمر" الفلسطيني (غير حكومية)، في بيان، أن الحصيلة النهائية لإصابات المواجهات وصلت إلى 105، بينها 22 إصابة متوسطة تم نقلها إلى مستشفى المقاصد بالقدس.

وتجددت المواجهات في مدينة القدس، الجمعة، بعد صلاتي العشاء والتراويح، حيث أصيب 6 فلسطينيين على الأقل، وجرى اعتقال آخرين، وفق "الهلال الأحمر".

مصدر:AA
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