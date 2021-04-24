أعلن الجيش الإندونيسي، السبت، العثور على غواصة تابعة له فقد الاتصال بها الأربعاء الماضي خلال تدريبات قبالة جزيرة بالي.

وقال رئيس أركان البحرية الإندونيسية، يودو مارجونو، للصحفيين: "خلال الأيام القليلة الماضية انتشلنا حطاماً من آخر موقع تم رصد الغواصة به"، حسب ما نقلته صحيفة ديلي تلغراف البريطانية.

وأضاف مارجونو: "المسح كشف عن الغواصة على عمق 850 متراً".

وتتلاشى آمال إنقاذ أفراد طاقم الغواصة البالغ عدده 53، حيث أفاد مسؤولون في وقت سابق بأن إمدادات الأكسيجين يتوقع نفادها في وقت مبكر من السبت، حسب المصدر نفسه.

والأربعاء أعلن الجيش الإندونيسي فقدان غواصة تابعة للبحرية وعلى متنها 53 شخصاً، خلال تدريبات قبالة جزيرة بالي.

وكانت الغواصة الألمانية الصنع، التي تعمل بالخدمة في إندونيسيا منذ 1981، تتدرب على مناورة لإطلاق الصواريخ كان من المقرر إجراؤها الخميس، بحضور مسؤولين عسكريين، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.​​​​​​​