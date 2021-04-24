سياسة
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فصيل عراقي: الطريقة الأفغانية هي الوحيدة لإخراج القوات الأمريكية
قال زعيم فصيل "عصائب أهل الحق" العراقي، قيس الخزعلي، السبت، إن "الطريقة الأفغانية" هي الكفيلة بإخراج القوات الأمريكية من العراق، وجاءت تصريحات الخزعلي رداً على إعلان واشنطن عدم نيتها خفض عدد قواتها بالعراق.
فصيل عراقي: الطريقة الأفغانية هي الوحيدة لإخراج القوات الأمريكية
أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية الوسطى أنها لن تخفض عدد قواتها في العراق بناء على رغبة الحكومة العراقية / Reuters
24 أبريل 2021

قال زعيم "عصائب أهل الحق"، قيس الخزعلي، السبت، إن "الطريقة الأفغانية" هي الكفيلة بإخراج القوات الأمريكية من العراق.

جاء ذلك في تغريدة لزعيم "عصائب أهل الحق"، وهي فصيل عراقي مسلح تابع للحشد الشعبي (شيعي/مقرب من إيران)، رداً على إعلان واشنطن عدم نيتها خفض عدد قواتها بالعراق.

وأفاد الخزعلي: "تصريحات القيادة العسكرية الأمريكية الوسطى الأخيرة دليل واضح على عدم جدية الإدارة الأمريكية بسحب قواتها العسكرية من أرض العراق".

والجمعة أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية الوسطى أنها لن تخفض عدد قواتها في العراق، وذلك "بناء على رغبة الحكومة العراقية".

ودعا الحكومة العراقية إلى إصدار تكذيب لموقف القيادة الأمريكية الوسطى.

وأردف: "في حال لم يصدر التكذيب، فسيعزز ذلك دليل عدم مصداقية الحكومة بطلبها خروج القوات الأمريكية من الأراضي العراقية، وأن ما يقال في العلن خلاف ما يقال في السر".

واستطرد: "الأمريكيون يقدمون الدليل تلو الآخر على أن لغة الحوار والمنطق لا تنفع معهم، والطريقة الأفغانية هي الطريقة الوحيدة لإخراجهم".

ولم يصدر أي تعقيب رسمي أو تعليق فوري من الجانب الأمريكي حول تصريحات الخزعلي، لغاية الساعة 10:50 (ت.غ).

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، منتصف أبريل/نيسان الجاري، أن بلاده ستنهي وجود قواتها في أفغانستان بحلول سبتمبر/أيلول المقبل، بعد سنوات من الحرب ضد حركة "طالبان".

ومنذ 2014 تقود واشنطن تحالفاً دولياً لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي، حيث ينتشر بالعراق نحو 3000 جندي للتحالف، بينهم 2500 أمريكي.

وفي 5 يناير/كانون الثاني 2020، صوت البرلمان العراقي لقرار يطالب بإخراج القوات الأجنبية، بمن فيها الأمريكية، من البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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