سياسة
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هجوم يستهدف ناقلة نفط إيرانية على سواحل سوريا.. تعرَّف التفاصيل
نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن وزارة النفط قولها إن حريقاً اندلع في أحد خزانات ناقلة نفط قبالة مدينة بانياس الساحلية بعد تعرضها لهجوم، فيما قالت قناة العالم الإيرانية إن الناقلة هي واحدة من 3 ناقلات إيرانية وصلت مؤخراً إلى ميناء بانياس.
هجوم يستهدف ناقلة نفط إيرانية على سواحل سوريا.. تعرَّف التفاصيل
في 7 أبريل/نيسان، أفادت وسائل إعلام مقربة من النظام، بوصول ناقلة إيرانية تحمل على متنها مليون برميل من النفط، إلى مصب بانياس على الساحل السوري / AFP
24 أبريل 2021

تعرّضت ناقلة نفط إيرانية قبالة الساحل السوري السبت إلى هجوم هو الأول من نوعه منذ اندلاع الحرب في سوريا تسبّب بحريق ضخم فيها، وفق وسائل إعلام محلية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) من جهتها عن وزارة النفط أن حريقاً اندلع في أحد خزانات ناقلة نفط قبالة مدينة بانياس الساحلية بعد تعرضها "لما يعتقد أنه هجوم من طائرة مسيرة من اتجاه المياه الإقليمية اللبنانية"، وأشارت الوكالة في وقت لاحق إلى "إخماد الحريق الذي نشب (..) بشكل كامل".

ونقلت قناة العالم الإيرانية نقلاً عن مصادر مطلعة قولها إن ناقلة النفط استُهدفت قبالة سوريا بمقذوفين أصاب أحدهما مقدمتها، فيما أصاب الآخر سطحها وتسبب بأضرار، وهي واحدة من ثلاث ناقلات إيرانية وصلت مؤخراً إلى ميناء بانياس النفطي.

وفي 7 أبريل/نيسان الجاري، أفادت وسائل إعلام مقربة من النظام، بوصول ناقلة إيرانية تحمل على متنها مليون برميل من النفط، إلى مصب بانياس على الساحل السوري.

وتعاني مناطق سيطرة النظام أزمة وقود خانقة أدت إلى تشكيل طوابير انتظار طويلة أمام محطات الوقود، وتوقف حركة النقل بشكل كبير بين المحافظات، إضافة إلى تأثيرها على إنتاج المواد الأساسية، وحرمان السكان من التدفئة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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