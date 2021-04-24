قال متحدث باسم المتمردين في شمال تشاد، السبت، إنهم يستعدون للتقدم صوب العاصمة نجامينا وذلك بعد جنازة الرئيس إدريس ديبي الذي لقي حتفه في ساحة المعركة.

وتسببت وفاة ديبي يوم الاثنين، بعد فوزه في انتخابات لتمديد فترة حكمه التي استمرت 30 عاماً، في صدمة بالدولة الواقعة في وسط إفريقيا والتي طالما كانت حليفة للغرب في مواجهة الإسلاميين المتشددين.

وتولى مجلس عسكري برئاسة محمد إدريس ديبي، نجل ديبي، مقاليد السلطة بعد وفاته، وقال إنه يعتزم الإشراف على فترة انتقالية مدتها 18 شهراً إلى حين إجراء انتخابات.

وجاء المتمردون، المعروفون باسم جبهة التغيير والوفاق في تشاد، عبر الحدود من ليبيا في الشمال في 11 أبريل/نيسان بالآلاف، حسب تقديرات المحللين.

وفي الأسبوع الماضي، وصلوا إلى منطقة على بعد ما بين 200 و 300 كيلومتر من العاصمة قبل أن يصدهم الجيش والتوقف مؤقتاً احتراماً لجنازة ديبي.

ورفضت الجبهة الانتقال العسكري ووصفته "بالملكية" ودعت إلى العودة إلى الديمقراطية.

وقال المتحدث كينجابي أوجوزيمي دي تابول لرويترز "نستعد للتقدم، لا نقبل أي حكومة عسكرية".

وقد يواجه المتمردون، بعد القتال لسنوات مع خليفة حفتر، مقاومة شديدة قرب نجامينا، وهي قاعدة تضم حوالي 5100 جندي فرنسي.

وخلال الجنازة أمس الجمعة، تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي جلس بجوار نجل ديبي، بالدفاع عن تشاد. كما دعا إلى الانتقال إلى الديمقراطية.