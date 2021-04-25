سياسة
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خلاصات TRT عربي 25 أبريل/نيسان 2021
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خلاصات TRT عربي 25 أبريل/نيسان 2021
تركيا ترفض إعلان بايدن بخصوص أحداث 1915 / AA
25 أبريل 2021

أهم الأحداث:

تركيا ترفض إعلان بايدن بخصوص أحداث 1915، وحريق بمستشفى لكورونا في بغداد يودي بحياة مرضى.

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"الكلمات لا تغير التاريخ".. تركيا ترفض إعلان بايدن بخصوص أحداث 1915

رغم تحذير تركيا من أن هذه الخطوة تتجاهل المعاناة التي واجهها الأتراك والأرمن، أطلق الرئيس الأمريكي جو بايدن وصف "إبادة" على أحداث 1915.[TRT عربي]

تعليقاً على ذلك قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو في تغريدة: "نرفض بشكل تام هذا التصريح المبنيّ على الشعبوية فقط لا غير". [TRT عربي]

من جهتها، قالت الخارجية التركية في بيان: "نرفض بيان الرئيس الأمريكي حول أحداث 1915 وندينه بأشد العبارات. رئيس الولايات المتحدة لا يملك الحق القانوني والأخلاقي في الحكم على المسائل التاريخية، وتصريحاته لا قيمة لها". [الأناضول]

حروق وحالات اختناق.. حريق بمستشفى لكورونا ببغداد يودي بحياة عدد من المرضى

لقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب 33 بحروق وحالات اختناق، مساء السبت، جراء حريق نشب في مستشفى لعلاج كورونا بالعاصمة العراقية بغداد، وفق مصدر في الدفاع المدني العراقي. [TRT عربي]

وقال المصدر، وهو ضابط برتبة ملازم لوكالة الأناضول: إن "حريقاً نشب في مستشفى ابن الخطيب المخصص لمرضى كورونا بمنطقة جسر ديالى ببغداد". [TRT عربي]

غير أن وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن مصادر طبية وأمنية قولها إن 23 شخصاً على الأقل لقوا مصرعهم في وحدة للعناية المركّزة، والحريق نجم عن انفجار سببه "عدم الالتزام بشروط السلامة المتعلقة بتخزين أسطوانات الأكسيجين". [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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