سياسة
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مؤرخ جورجي يفند مزاعم الأرمن.. ماذا قال؟
قال رئيس الأكاديمية الجورجية للعلوم السياسية والعلاقات الدولية سيمون كوبادزي، إن أحداث عام 1915 لم تكن إبادة جماعية بل صراعاً وقع في أثناء الحرب.
مؤرخ جورجي يفند مزاعم الأرمن.. ماذا قال؟
رئيس الأكاديمية الجورجية للعلوم السياسية والعلاقات الدولية سيمون كوبادزي / AA
25 أبريل 2021

فنّد رئيس الأكاديمية الجورجية للعلوم السياسية والعلاقات الدولية سيمون كوبادزي مزاعم الأرمن حول أحداث عام 1915، ممتدحاً قرار بلاده بعدم الاعتراف برواية "الإبادة الجماعية" الكاذبة.

وقال كوبادزي: "لا يمكن اعتبار أحداث عام 1915 التاريخية إبادة جماعية".

وأضاف: "ادعاءات الأرمن الكاذبة لتغيير الحقائق بغرض الحصول على اعتراف بأن ما حدث في 1915 كان تطهيراً عرقياً بحقهم، لن تنجح أبداً".

و أردف: "لقد دعت الحكومة التركية مراراً وتكراراً الجالية الأرمنية في كل دول العالم، للتحقيق في أرشيف الدولة العثمانية للوصول إلى الحقائق، بخصوص ما حصل قبل 106 أعوام مضت، وسط تجاهل تام من قبلهم".

وأوضح كوبادزي أنه ينبغي النظر إلى أحداث عام 1915 من منظور أوسع يحاكي واقع الحرب، الذي كانت تعيشه الدولة العثمانية آنذاك، مع الحركات الانفصالية الأرمنية.

وأشار إلى أن ما حدث عام 1915 كان صراعاً وقع في أثناء الحرب، ولا أحد هنا ينوي ارتكاب إبادة جماعية ضد الشعب الأرمني.

ولفت كوبادزي إلى أنه من باب أولى وصف مجزرة "خوجالي" التي ارتكبتها قوات الأرمن ضد المدنيين الأذربيجانيين في 26 فبراير/شباط 1992، وراح ضحيتها 613 شخصاً، بـ"الإبادة الجماعية".

وفي إشارة إلى أن الأرمن وجهوا نداءات إلى حكومة جورجيا للاعتراف بالادعاءات المتعلقة بأحداث عام 1915، أكد كوبادزي أن بلاده اتخذت القرار الصحيح بعدم الاعتراف بتلك الأكاذيب.

وفي وقت سابق السبت، وصف بايدن أحداث 1915 بـ"الإبادة" ضد الأرمن، في مخالفة لتقاليد أسلافه من رؤساء الولايات المتحدة الراسخة في الامتناع عن استخدام المصطلح.

وقال بايدن، في بيان نشره البيت الأبيض على موقعه الإلكتروني: "كل عام في مثل هذا اليوم (24 أبريل/نيسان) نتذكر أرواح كل من ماتوا في الإبادة الجماعية للأرمن في العهد العثماني، ونجدد التزامنا بمنع حدوث مثل هذه الفظائع مرة أخرى".

فيما أكدت وزارة الخارجية التركية، السبت، أن بايدن لا يملك الحق القانوني في الحكم على المسائل التاريخية، وتصريحاته عن "الإبادة" المزعومة للأرمن لا قيمة لها.

وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق "الإبادة الجماعية" على تلك الأحداث بل تصفها بـ"المأساة" لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيداً عن الصراع السياسي وحل القضية بمنظور "الذاكرة العادلة" الذي يعني التخلي عن النظرة الأحادية إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لكل طرف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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