سياسة
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الدفاع التركية: العمليات ضد PKK  الإرهابي شمالي العراق تسير وفق المخطط
أكدت وزارة الدفاع التركية أن عمليتي مخلب "البرق" و"الصاعقة"، ضد تنظيم PKK الإرهابي تسير وفق المخطط لها، وتم بالفعل تدمير مواقع تابعة للتنظيم.
الدفاع التركية: العمليات ضد PKK  الإرهابي شمالي العراق تسير وفق المخطط
الدفاع التركية: "قواتنا دخلت إلى أوكار ومخابئ الإرهابيين والقوات الجوية دمرت أهدافهم" / AA
25 أبريل 2021

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، أن عمليتي مخلب "البرق" و"الصاعقة" شمالي العراق، تسيران وفق الخطة المرسومة وأنه تم تدمير مواقع لتنظيم PKK الإرهابي.

وأكدت الوزارة في بيان استمرار العمليات وفق المخطط لها، مضيفة "قواتنا دخلت إلى أوكار ومخابئ الإرهابيين والقوات الجوية دمرت أهدافاً في إطار عمليتي المخلب التي استمرت طوال الليل دون انقطاع".

وأطلقت تركيا عمليتي مخلب "البرق" و"الصاعقة"، عند الساعة 17:40 في 23 أبريل/نيسان الجاري بشكل متزامن، ضد إرهابيي PKK في مناطق "متينا" و"أفشين- باسيان".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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