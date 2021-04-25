أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، أن عمليتي مخلب "البرق" و"الصاعقة" شمالي العراق، تسيران وفق الخطة المرسومة وأنه تم تدمير مواقع لتنظيم PKK الإرهابي.

وأكدت الوزارة في بيان استمرار العمليات وفق المخطط لها، مضيفة "قواتنا دخلت إلى أوكار ومخابئ الإرهابيين والقوات الجوية دمرت أهدافاً في إطار عمليتي المخلب التي استمرت طوال الليل دون انقطاع".

وأطلقت تركيا عمليتي مخلب "البرق" و"الصاعقة"، عند الساعة 17:40 في 23 أبريل/نيسان الجاري بشكل متزامن، ضد إرهابيي PKK في مناطق "متينا" و"أفشين- باسيان".