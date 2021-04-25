أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أقار برفقة كبار قادة الجيش الأحد، زيارة تفقدية إلى مقر قيادة عمليتي "مخلب البرق" و "الصاعقة"، في ولاية هكاري، جنوب شرقي البلاد.

ورافق أقار خلال زيارته، كل من رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال يشار غولر، وقادة القوات البرية أوميت دوندار، والجوية حسن كوتشوك يوز، والبحرية عدنان أوزبال.

واطّلع أقار وقادة الجيش من العسكريين هناك، على معلومات حول سير العمليات، المتواصلة ضد أهداف تنظيم PKK الإرهابي في منطقة "أفشين-باسيان" شمالي العراق.

وأطلقت تركيا عمليتي "مخلب البرق" و"الصاعقة"، في 23 أبريل/نيسان الجاري، بشكل متزامن ضد إرهابيي PKK في مناطق "متينا" و"أفشين-باسيان"، شمالي العراق.