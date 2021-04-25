سياسة
1 دقيقة قراءة
وزير الدفاع التركي وقادة الجيش يزورون مقر قيادة "المخلب" ضد إرهابيي PKK
أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أقار برفقة رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال يشار غولر، وقادة القوات البرية أوميت دوندار، والجوية حسن كوتشوك يوز، والبحرية عدنان أوزبال، زيارة تفقدية إلى مقر قيادة عمليتي "مخلب البرق" و "الصاعقة"، في ولاية هكاري.
وزير الدفاع التركي وقادة الجيش يزورون مقر قيادة "المخلب" ضد إرهابيي PKK
وزير الدفاع التركي خلوصي أقار وكبار قادة الجيش يجرون زيارة تفقدية إلى مقر قيادة عمليتي "مخلب البرق" و "الصاعقة" / AA
25 أبريل 2021

أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أقار برفقة كبار قادة الجيش الأحد، زيارة تفقدية إلى مقر قيادة عمليتي "مخلب البرق" و "الصاعقة"، في ولاية هكاري، جنوب شرقي البلاد.

ورافق أقار خلال زيارته، كل من رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال يشار غولر، وقادة القوات البرية أوميت دوندار، والجوية حسن كوتشوك يوز، والبحرية عدنان أوزبال.

واطّلع أقار وقادة الجيش من العسكريين هناك، على معلومات حول سير العمليات، المتواصلة ضد أهداف تنظيم PKK الإرهابي في منطقة "أفشين-باسيان" شمالي العراق.

وأطلقت تركيا عمليتي "مخلب البرق" و"الصاعقة"، في 23 أبريل/نيسان الجاري، بشكل متزامن ضد إرهابيي PKK في مناطق "متينا" و"أفشين-باسيان"، شمالي العراق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us