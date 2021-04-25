سياسة
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شاهد | المسيّرة التركية "آق صونغور" تنجح في إطلاق قنبلة ذكية تزن 340 كجم
أجري اختبار إطلاق النار من المُسيرة التركية قبالة مقاطعة سينوب الواقعة على البحر الأسود وعلى ارتفاع 20 ألف قدم، وفقاً لبيان صادر عن الشركة المصنعة للطائرات بدون طيار (TAI).
شاهد | المسيّرة التركية "آق صونغور" تنجح في إطلاق قنبلة ذكية تزن 340 كجم
الطائرة المسيّرة AKSUNGUR SİHA من صنع شركة TUSAŞ التركية
25 أبريل 2021

أعلن رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير أن المسيّرة التركية "آق صونغور" AKSUNGUR SİHA نجحت في إطلاق القنبلة الذكية KGK-SİHA-82 والتي تزن 340 كغم.

وأكد دمير في تغريدة على تويتر الأحد، أن المسيرة آق صونغور، أصابت هدفها من مسافة 30 كم.

والطائرة المسيّرة AKSUNGUR SİHA من صنع شركة TUSAŞ التركية، ومن المقرر أن تبدأ الشركة تسليم الجيش التركي المُسيرةَ خلال هذا العام.

وأجري اختبار إطلاق النار قبالة مقاطعة سينوب الواقعة على البحر الأسود وعلى ارتفاع 20 ألف قدم، وفقاً لبيان صادر عن الشركة المصنعة للطائرات بدون طيار (TAI).

وقالت الشركة في بيان إن نطاق الرماية سيزيد إلى 45 كيلومتراً بنفس الذخيرة قريباً.

يمكن أن تحمل Aksungur ما يصل إلى 750 كيلوغراماً من الحمولة وهي قادرة على عمليات التحمل الطويلة على ارتفاع يصل إلى 40000 قدم.

خلال رحلتها التجريبية رقم 59 في سبتمبر/أيلول الماضي، حطمت الطائرة بدون طيار الرقم القياسي بالبقاء في الهواء لمدة 49 ساعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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