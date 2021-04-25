سياسة
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أردوغان في ذكرى معركة "جناق قلعة" البرية: سنمضي قدماً من أجل تركيا قوية
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في رسالة له بمناسبة الذكرى السادسة بعد المئة لمعركة "جناق قلعة" البرية، عزم حكومته المضي قدماً، من أجل "تركيا أقوى في المستقبل".
أردوغان في ذكرى معركة "جناق قلعة" البرية: سنمضي قدماً من أجل تركيا قوية
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤكد عزم حكومته مواصلة العمل من أجل تركيا أقوى في المستقبل / AA
25 أبريل 2021

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عزم حكومته المضي قدماً، من أجل "تركيا أقوى في المستقبل".

جاء ذلك في رسالة لأردوغان الأحد، بمناسبة الذكرى السادسة بعد المئة لمعركة "جناق قلعة" البرية، ونشرتها دائرة الاتصال في الرئاسة.

وأكّد الرئيس التركي عزم حكومته "الحفاظ على مصالح الشعب التركي، وإبقاء روح معارك جناق قلعة متقدة، والمضي قدماً إلى مستقبل تكون فيه تركيا أقوى"

وترحّم أردوغان على أرواح الشهداء الذين قضوا دفاعاً عن وطنهم ضد الغزاة في جناق قلعة.

وتحيي تركيا في 18 مارس/آذار من كل عام الذكرى السنوية لانتصار الدولة العثمانية في معركة "جناق قلعة" البحرية، وفي 25 أبريل/نيسان ذكرى المعارك البرية، ضد قوات بريطانية وفرنسية ونيوزيلندية وأسترالية، حاولت احتلال إسطنبول عاصمة الدولة العثمانية آنذاك، لكنها فشلت.

وكانت المعركة التي وقعت بمنطقة "غاليبولي" في جناق قلعة (شمال غرب تركيا) بمثابة تحول لمصلحة الأتراك، إذ انتصروا فيها على قوات الحلفاء خلال الحرب العالمية الأولى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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