سياسة
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شنَق 1070 شخصاً.. وفاة "عشماوي" أشهر منفذ أحكام إعدام في مصر
توفي الأحد، حسين الفقي 75 عاماً، أشهر منفذ أحكام إعدام شنقاً في مصر، والمعروف بلقب "عشماوي"، بعد 41 عاماً قضاها بين أحبال المشانق، وقالت وسائل إعلام مصرية إن الفقي نفذ نحو 1070 حالة إعدام منذ عام 1990 حتى بلوغه سن التقاعد عام 2011.
شنَق 1070 شخصاً.. وفاة "عشماوي" أشهر منفذ أحكام إعدام في مصر
الفقي الملقب بـ "عشماوي" ظهر أكثر من مرة إعلامياً في السنوات الأخيرة
25 أبريل 2021

توفي الأحد، حسين الفقي، أشهر منفذ أحكام إعدام شنقاً في مصر، والمعروف بلقب "عشماوي"، بعد 41 عاماً قضاها بين أحبال المشانق.

وحسب صحيفة "الأهرام" (مملوكة للدولة)، فإن أهالي قرية منية سمنود في محافظة الدقهلية (شمال)، شيعوا الأحد جثمان حسين الفقي عن عمر ناهز 75 عاماً.

وأفادت بأن عشماوي عمل مساعداً لمنفذ أحكام الإعدام بين عامي 1980 و1998، ثم بدأ رسمياً عمله كـ"عشماوي" (منفذ) عام 1999.

وأضافت أن "أشهر من نفذ فيهم عشماوي حكم الإعدام هو عزت حنفي (تاجر أسلحة ومخدرات أُعدم عام 2006)، كما شارك في التجهيز لمشاهد الإعدام بعدد من المسلسلات المصرية، أحدها مع الفنانة يسرا".

وأردفت أن "عشماوي دخل موسوعة غينيس (الدولية للأرقام القياسية)، كأكثر من نفذ أحكام إعدام على مستوى العالم، منذ عام 1990 حتى بلوغه سن التقاعد عام 2011".

وبينما لم تحدد "الأهرام" عدد الأحكام التي نفذها، قالت صحيفة "الوطن" المصرية (خاصة) إنها 1070 حالة إعدام.

ولقب "عشماوي" جرى إطلاقه على المنفذين لأحكام الإعدام في مصر منذ عام 1922، حتى أصبحت صفة لتلك المهنة، حسب حديث سابق لـ"الفقي"، الذي ظهر أكثر من مرة إعلامياً في السنوات الأخيرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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