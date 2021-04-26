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فلسطينيون يحتفلون بإزالة حواجز الاحتلال من "باب العمود" في القدس، وأردوغان يؤكد عزم حكومته على المضي قدماً من أجل تركيا أقوى في المستقبل.

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القدس تنتصر.. فلسطينيون يحتفلون بإزالة حواجز الاحتلال من "باب العمود"

احتفل فلسطينيون في القدس المحتلة مساء الأحد بانسحاب القوات الإسرائيلية من منطقة "باب العمود" وسط القدس، بعد إغلاقها أمام الفلسطينيين منذ بداية شهر رمضان، وتداول ناشطون مقاطع فيديو تظهر لحظات إزالة الشبان للحواجز الإسرائيلية في المكان. [TRT عربي]

وهتف مئات الفلسطينيين من شيوخ ونساء وأطفال وشبان بشعارات تُحيي ما وصفوه بـ"الانتصار على المحتل"، حسب الشهود. وقال مراسل TRT عربي إن المواجهات مع قوات الاحتلال منذ بداية شهر رمضان أسفرت عن اعتقال نحو 107 فلسطينيين. [TRT عربي]

أردوغان في ذكرى معركة "جناق قلعة" البرية: سنمضي قدماً من أجل تركيا قوية

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في رسالة له بمناسبة الذكرى السادسة بعد المئة لمعركة "جناق قلعة" البرية عزم حكومته المضي قدماً من أجل "تركيا أقوى في المستقبل". [TRT عربي]

وأكّد الرئيس التركي عزم حكومته "الحفاظ على مصالح الشعب التركي وإبقاء روح معارك جناق قلعة متقدة والمضي قدماً إلى مستقبل تكون فيه تركيا أقوى"، وترحّم أردوغان على أرواح الشهداء الذين قضوا دفاعاً عن وطنهم ضد الغزاة في جناق قلعة. [TRT عربي]